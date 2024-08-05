На пляжах Туреччини, вщент заповнених туристами, відбулись масові протести

Група активістів вирушила на пляжі турецького курорту Фоча, аби протестувати через «окупацію» пляжів приватними підприємцями і високої оплати входу на пляж

На пляжах Туреччини, наповнених туристами, пройшли протести. Так, на заході країни демонстранти скандували: «Береги належать народові» (Kıyılar Halkındır). Акція відбулася на тлі невдоволення обмеженням доступу до пляжів, які все частіше опиняються в приватних руках. Про це пише турецька газета Haber Global.

Акція розпочалася вранці минулої неділі. Група протестувальників зібралася на центральному пляжі Фоча в Ізмірі на західному узбережжі країни. Незабаром після цього захід привернув увагу туристів, частина яких приєдналася до демонстрації. Усі учасники вимагали повернути пляжі у громадське користування. Багато хто тримав плакати з гаслами «Свободу пляжам» та «Наші береги – наша спадщина» і виступали проти комерційного підходу до експлуатації узбережжя.

«Ті, хто брав участь у протесті, висловлювали свій протест, ходячи у воді з рушниками перед шезлонгами та парасольками, розташованими майже на березі моря. Це відбувалось відразу у трьох приватних пляжних клубах», –пише видання.

Зауважимо, що протести у Фоча – це частина ширшої кампанії, спрямованої на захист громадських просторів у всій Туреччині. Організатори заявили, що продовжуватимуть свої акції доти, доки їхні вимоги не будуть почуті. «Ці пляжі завжди були доступні всім, і ми не дозволимо приватним особам та компаніям захоплювати їх. Ми тут для того, щоб захистити наше право на вільний доступ до моря та берегів», – заявив один із учасників акції.

Місцева поліція була присутня на місці подій, але не втручалася, оскільки протести проходили мирно. «Ми стежимо за ситуацією і готові втрутитися у разі потреби, проте досі акція проходить у рамках закону», – прокоментував представник поліції.

Серед демонстрантів була і відома екологічна активістка Айше Демір, яка наголосила на такому: «Ми бачимо, як пляжі по всій Туреччині поступово переходять у приватні руки, і це неприпустимо. Береги належать народу, і ми боротимемося за їхнє повернення». «Ми не зупинимося, доки не досягнемо справедливості. Наша мета – повернути пляжі у громадське користування та запобігти їх подальшій приватизації», – підкреслив один із організаторів акції.

Нагадаємо, у Туреччині підготовлено проєкт із повернення на туристичну карту одного з найменших і наймальовничіших островів у Чорному морі – острова Гіресун. Гіресун є єдиним придатним для життя островом у Східному Чорноморському регіоні. Він розташований на відстані 1,2 км від узбережжя однойменного міста на північному сході Туреччини.