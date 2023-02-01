Чому Британія вирішила прискорити допомогу Україні

Прем’єр-міністр Ріші Сунак вважає, що час «грає» на боці Москви

У вівторок, 31 січня, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про існуючу можливість прискорення допомоги, яку його країна надає українським військовим. Про це пише CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очільник британського уряду вважає, що «тривала тупикова ситуація» у війні проти України «піде тільки на користь Росії». Він сказав, що він дійшов такого висновку після перегляду підходу Великої Британії до цього питання, яке він здійснив, обійнявши посаду прем’єр-міністра. Це змусило посадовця вирішити, що існує «можливість прискорити» британську підтримку України.

Це дасть Києву «найкращі шанси на успіх аби максимально використати вікно можливостей».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ця нова стратегія Сполученого Королівства щодо прискорення підтримки включатиме посилення дипломатичних зусиль і планування відновлення після війни, цитує слова прем’єр-міністра CNN.

Нагадаємо, що британський уряд оголосив про намір відправити 14 танків Challenger 2 в Україну, щоб допомогти Києву в боротьбі з російськими військами. Вона стала першою країною, яка заявила про передачу Україні основних бойових танків. Як анонсував міністр оборони країни Бен Воллес, танки приїдуть до України ближче до Великодня.

Крім того, Британія пропонує збудувати завод із виробництва зброї для ЗСУ в Польщі.