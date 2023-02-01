«Гігантський пакет» допомоги для України від уряду Норвегії. Про що йдеться

Офіційний Осло готує план довгострокової підтримки України, який розраховано на п’ять років

Наступного тижня уряд Норвегії планує презентувати парламенту країни п’ятирічний план допомоги Україні. Про це пише видання Vårt Land у статті «Що уряд пропонує в своєму гігантському пакеті для України».

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За даними журналістів, наразі загальна сума не відома, але йдеться про мільярди норвезьких крон. Не виключено, що на підтримку нашої країни офіційний Осло спрямує до 1% власного ВВП.

Кошти будуть розподілені між військовою та гуманітарною допомогою. Зокрема, планується профінансувати програми подолання наслідків повномасштабної російської агресії, включно з компенсацією високих цін на електрику та продовольство.

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Нагадаємо, що наприкінці минулого року уряд Норвегії пообіцяв надати всебічну підтримку Україні протягом тривалого часу. Тоді премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре повідомив, що його країна візьме участь у відбудові України. «Про це буде оголошено наступного року, і це має тривати багато років. Це історична спроба, і ми хочемо, щоб багато країн зробили свій внесок», – наголосив очільник уряду Норвегії.

Після того Норвегія виділила $100 млн на відновлення інфраструктури в Україні. Потім підтвердила готовність забезпечити Україну необхідним обсягом газу на всю зиму. А минулого тижня Норвегія підтвердила, що передасть танки в Україну.