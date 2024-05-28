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Росія втратила майже 20 млн. тонн врожаю зерна – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія втратила майже 20 млн. тонн врожаю зерна – ЗМІ
Росія втратила частину урожаю через заморозки
фото із відкритих джерел

У восьми регіонах Росії зафіксовані великі проблеми із урожаєм

Російський Мінсільгосп планує запровадити режим надзвичайної ситуації федерального значення через травневі заморозки, які призвели до масової загибелі посівів у ключових чорноземних регіонах країни. Про це у понеділок, 27 травня, повідомила голова відомства Оксана Лут. За її словами, терміни дії режиму надзвичайної ситуації, яка дозволить сільгосппідприємствам отримати страхові відшкодування, «поки не визначено», пише Moscow Times.

За оцінками Російського зернового союзу, весняні морози, які торкнулися посівів у 23 суб'єктах РФ, позбавлять російських аграріїв 18 млн тонн врожаю зерна: за підсумками року збори можуть становити 129 млн тонн, хоча початковий прогноз сягав 142-147 млн ​​тонн.

Загалом постраждали 1,5 млн га посівних площ, повідомив на пресконференції у понеділок голова РЗС Аркадій Злочевський. «Цих пізніх заморозків у нас не було більше ніж 100 років. Втрати вже досить значні», – додав він.

За оцінками Російського зернового союзу, лише 60% постраждалих від негоди площ підлягають пересіву, або близько 900 тис. га. «Заморозки сталися пізно, і на пересівання практично не залишилося часу. Якщо пересівання відбудеться, це означає пізнє збирання і залежить від прохідних умов під час збиральних робіт, можемо упустити ще, частина врожаю піде під сніг», – повідомив Злочевський.

Регіональний режим надзвичайної ситуації через заморозки вже запроваджено у восьми регіонах Росії. Серед них – Липецька, Воронезька, Тамбовська, Волгоградська та Орловська області.

До слова, Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени. Очікується, що це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що «знищить» попит, пише The Financial Times. За словами людей, знайомих з планами, найближчими днями Єврокомісія, як очікується, запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі. Тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

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Теги: росія економіка зерно фермерство фермер втрати

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