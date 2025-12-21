Головна Країна Події в Україні
NYT: Україна почала полювання на «тіньовий флот» РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Нещодавні удари по тіньовому флоту максимально вибили росіян з колії
Три танкери були атаковані морськими дронами у Чорному морі, а ще один об'єкт уразили повітряні дрони в Середземному морі

Україна офіційно підтвердила серію успішних атак на нафтові танкери, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій. Як повідомляє NYT, українські дрони уразили чотири судна «тіньового флоту» в акваторіях Чорного та Середземного морів, передає «Главком».

Особливістю операцій стала їхня географія: три танкери були атаковані морськими дронами у Чорному морі, а ще один об'єкт уразили повітряні дрони в Середземному морі – на відстані понад 2000 км від українських кордонів. У Службі безпеки України уточнили, що на момент ударів судна були без вантажу та прямували до російських портів, зокрема до Новоросійська. Крім того, за останні десять днів зафіксовано чотири влучання по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі.

Експерти виділяють кілька ключових цілей нової стратегії Києва:

  • удари спрямовані на здорожчання логістики, підвищення страхових тарифів та створення фінансових перешкод для російського нафтового експорту;
  • оскільки нафта є основним джерелом доходів Кремля для ведення війни, Україна намагається максимально обмежити цей ресурс;
  • атаки є закликом до західних партнерів посилити санкційний тиск на «тіньовий флот», який налічує сотні старих суден під іноземними прапорами.

Раніше Київ уникав ударів по нафтовій інфраструктурі через ризики для світових цін, проте нинішня зміна тактики свідчить про намір підірвати економічний фундамент російської агресії. Попри погрози Путіна застосувати заходи у відповідь, фахівці вважають, що поєднання атак на танкери, НПЗ та платформи поступово звужує можливості Москви фінансувати бойові дії.

Як відомо, Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тис. км від території нашої держави. 

За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря «Альфа» СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого «тіньового флоту» рф «QENDIL». У момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами успішно підірвала підводний човен РФ класу «Варшавянка» в порту Новоросійськ. На борту субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», а сам човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з ладу. Операція стала першою в історії застосування підводних дронів «Sub Sea Baby» для ураження ворожої субмарини.

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ втретє уразили нафтовидобувні платформи компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», що працюють у Каспійському морі. 

