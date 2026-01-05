Мадуро відмовився визнавати провину в суді

Повалений диктатор каже, що невинний в інкримінованих злочинах

Венесуельський політик обвинувачується за статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом

Очільник Венесуели Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times та AP.

Політик заявив, що його було викрадено з будинку у Каракасі. Він також неодноразово називав себе «президентом своєї країни». «Я невинний. Я не винен. Я порядна людина», – сказав він.

Судовий процес закінчився о 12:31 (19:31 за київським часом) після того, як адвокат Марк Доннеллі, який представляв дружину політика Силію Флоренс, заявив, що його клієнтка має «проблеми зі здоров'ям та медичні проблеми, які потребують уваги». Доннеллі сказав, що 69-річна Флоренс, ймовірно, має перелом або сильні забої ребер і може потребувати повного рентгенівського обстеження.

І Мадуро, і Флоренс перебуватимуть під вартою. Коли слухання добігло кінця, політика та його дружину правоохоронці вивели із зали суду. Наступне судове засідання у цій справі призначено на 17 березня.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Справу розглядає 92-річний окружний суддя США Елвін Геллерстайн – один із найавторитетніших суддів федеральної системи, який раніше вів процеси, пов’язані з терактами 11 вересня та масштабними фінансовими злочинами.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

Тим часом Федеральна рада Швейцарії заморозила активи очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та пов'язаних з ним осіб. Якщо майбутні суди встановлять незаконне походження коштів, то Швейцарія докладе зусиль, щоб вони «принесли користь народу Венесуели».

До слова, російські чиновники продовжують реагувати на військову операцію США у Венесуелі, але реакція високопоставлених керівників Кремля залишається відносно стриманою.