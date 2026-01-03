Головна Світ Політика
«Я ніби дивився телешоу». Трамп прокоментував операцію у Венесуелі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Я ніби дивився телешоу». Трамп прокоментував операцію у Венесуелі
Президент США заявив, що під час операції було збито гелікоптер, але жодного літака не було втрачено
фото: The White House/Facebook

Американська операція пройшла без загиблих з боку США

Президент США Дональд Трамп прокоментував масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

«Ми не втратили жодного літака, все повернулося. Один з них був досить сильно вражений, гелікоптер, але ми його повернули», – зауважив Трамп.

За його словами, американська операція пройшла без загиблих з боку США – були лише поранені, що він назвав «неймовірним результатом».

Трамп заявив, що Ніколас Мадуро перебував у добре укріпленому комплексі з броньованими сталевими дверима та спеціальною захисною кімнатою. За його словами, операція розвивалася настільки швидко, що Мадуро не встиг скористатися укриттям.

«Я ніби дивився телешоу!», – розповів Трамп, додавши, що спостерігав за захопленням Мадуро прямо зі своєї резиденції в Мар-а-Лаго.

За словами Трамп, за тиждень до операції він особисто розмовляв з Мадуро та закликав його здатися. Трамп заявив, що Мадуро є диктатором і не популярний на Батьківщині, тож венесуельці, мовляв, святкували його затримання.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро. 

Теги: США Дональд Трамп Венесуела

