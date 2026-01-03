«Я ніби дивився телешоу». Трамп прокоментував операцію у Венесуелі

Президент США заявив, що під час операції було збито гелікоптер, але жодного літака не було втрачено

Американська операція пройшла без загиблих з боку США

Президент США Дональд Трамп прокоментував масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

«Ми не втратили жодного літака, все повернулося. Один з них був досить сильно вражений, гелікоптер, але ми його повернули», – зауважив Трамп.

За словами президента США, американська операція пройшла без загиблих з боку США – були лише поранені, що він назвав «вражаючим результатом».



Трамп заявив, що Ніколас Мадуро перебував у добре укріпленому комплексі з броньованими сталевими дверима та спеціальною захисною кімнатою. За його словами, операція розвивалася настільки швидко, що Мадуро не встиг скористатися укриттям.

«Я ніби дивився телешоу!», – розповів Трамп, додавши, що спостерігав за захопленням Мадуро прямо зі своєї резиденції в Мар-а-Лаго.

За словами Трамп, за тиждень до операції він особисто розмовляв з Мадуро та закликав його здатися. Трамп заявив, що Мадуро є диктатором і не популярний на Батьківщині, тож венесуельці, мовляв, святкували його затримання.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро.