«Я ніби дивився телешоу». Трамп прокоментував операцію у Венесуелі
Американська операція пройшла без загиблих з боку США
Президент США Дональд Трамп прокоментував масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.
«Ми не втратили жодного літака, все повернулося. Один з них був досить сильно вражений, гелікоптер, але ми його повернули», – зауважив Трамп.
За його словами, американська операція пройшла без загиблих з боку США – були лише поранені, що він назвав «неймовірним результатом».
Трамп заявив, що Ніколас Мадуро перебував у добре укріпленому комплексі з броньованими сталевими дверима та спеціальною захисною кімнатою. За його словами, операція розвивалася настільки швидко, що Мадуро не встиг скористатися укриттям.
«Я ніби дивився телешоу!», – розповів Трамп, додавши, що спостерігав за захопленням Мадуро прямо зі своєї резиденції в Мар-а-Лаго.
За словами Трамп, за тиждень до операції він особисто розмовляв з Мадуро та закликав його здатися. Трамп заявив, що Мадуро є диктатором і не популярний на Батьківщині, тож венесуельці, мовляв, святкували його затримання.
Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».
Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.
До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.
Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро.
Коментарі — 0