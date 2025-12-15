Беспілотники СБУ втретє атакували нафтові платформи РФ у Каспійському морі

Російські нафтові платформи опинилися під ударом СБУ втретє за тиждень

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», що працюють у Каспійському морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела у СБУ.

Цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинились.

СБУ втретє атакувала нафтові платформи РФ у Каспійському морі фото, отримані від джерел у СБУ

«СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету рф, а відповідно — й спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об’єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, 12 грудня дрони СБУ вже уражали нафтовидобувні платформи імені Філановського та Корчагіна. Родовище імені Філановського є одним із найбільших розвіданих у рф і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

11 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть». Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.