Головна Світ Політика
search button user button menu button

Беспілотники СБУ втретє атакували нафтові платформи РФ у Каспійському морі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Беспілотники СБУ втретє атакували нафтові платформи РФ у Каспійському морі
СБУ уразила нафтовидобувні платформи «Лукойлу» втретє за тиждень
фото, отримані від джерел у СБУ

Російські нафтові платформи опинилися під ударом СБУ втретє за тиждень

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», що працюють у Каспійському морі.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела у СБУ.

Цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинились.

СБУ втретє атакувала нафтові платформи РФ у Каспійському морі
СБУ втретє атакувала нафтові платформи РФ у Каспійському морі
фото, отримані від джерел у СБУ

«СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету рф, а відповідно — й спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об’єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, 12 грудня дрони СБУ вже уражали нафтовидобувні платформи імені Філановського та Корчагіна. Родовище імені Філановського є одним із найбільших розвіданих у рф і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

11 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть». Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

Читайте також:

Теги: родовище росія СБУ нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ударів по Росії 14 грудня
Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії та на окупованих територіях
Вчора, 11:52
Путіну вже відмовляють власні урядовці
Путіну вже відмовляють власні урядовці
11 грудня, 13:20
Раніше Путін заявив, що РФ не збирається воювати але «готова прямо зараз», якщо Європа почне
Соратник Путіна зробив заяву про можливу війну з Європою
7 грудня, 01:58
The Economist: Росія зриває мирний процес, висуваючи неможливі умови
The Economist: Росія зриває мирний процес, висуваючи неможливі умови
4 грудня, 23:35
Сукупно витрати російського бюджету на армію і силові органи складуть 16,84 трлн рублів
Путін затвердив бюджет на 2026 рік: РФ витратить на війну з Україною рекордну суму
29 листопада, 18:31
Рубіо запевняє, що «мирний план» був розроблений у США
Мирний план від Трампа. Питання до юристів
23 листопада, 13:18
Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем
Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем
23 листопада, 05:23
Росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях
Росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях
19 листопада, 01:26
Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська
Зеленський заявив про провал планів Путіна у Покровську та Куп’янську
15 листопада, 20:58

Політика

Беспілотники СБУ втретє атакували нафтові платформи РФ у Каспійському морі
Беспілотники СБУ втретє атакували нафтові платформи РФ у Каспійському морі
Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини
Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини
Які темпи просування Росії на Донеччині? Аналітики DeepState назвали реальні цифри
Які темпи просування Росії на Донеччині? Аналітики DeepState назвали реальні цифри
«Це було моєю мрією»: Навроцький про роль Польщі у мирному процесі України
«Це було моєю мрією»: Навроцький про роль Польщі у мирному процесі України
Віткофф і Кушнер візьмуть участь у засіданні Ради ЄС онлайн
Віткофф і Кушнер візьмуть участь у засіданні Ради ЄС онлайн
ЄС посилив санкції проти Білорусі через гібридні атаки
ЄС посилив санкції проти Білорусі через гібридні атаки

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua