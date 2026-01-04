Головна Світ Соціум
Журналісти з'ясували, скільки коштує спортивний костюм Мадуро, в якому його заарештували

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Журналісти з’ясували, скільки коштує спортивний костюм Мадуро, в якому його заарештували
Фото Мадуро, яке оприлюднив Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Мадуро був одягнений у костюм Nike Tech Fleece

Перше автентичне фото затриманого в Каракасі президента Венесуели Ніколаса Мадуро показав у суботу, 3 січня, американський лідер Дональд Трамп. Як повідомляє «Главком», він опублікував кадр із політиком у наручниках і в сірому костюмі, ціну якого з’ясував ресурс El Financiero.

Мадуро був одягнений у костюм Nike Tech Fleece з лінії повсякденного та спортивного одягу американського бренду, що виготовляється з переробленого поліестеру та органічної бавовни.

Журналісти з’ясували, скільки коштує спортивний костюм Мадуро, в якому його заарештували фото 1

Флісова куртка Nike Tech Windrunner (модель HV0949-063) коштує у США $140 (близько 5 923 грн). Це тепла і легка модель толстовки, призначена для комфортних тренувань у прохолодну погоду.

В Україні така модель коштує майже $187, тобто 7 899 грн, однак зі знижкою її можна купити навіть дешевше, ніж у країні, в якій зареєстровано бренд, усього за $130 або ж 5 529 грн.

Журналісти з’ясували, скільки коштує спортивний костюм Мадуро, в якому його заарештували фото 2

Флісові штани Men's Fleece Joggers (модель HV0959-063) коштують у США $120 (близько 5 076 грн). Штани мають високі манжети, щоб взуття залишалося видимим, і є частиною класичних моделей лінійки.

В Україні нижню частину костюма можна купити за $113 або ж за 4 799 грн.

Журналісти з’ясували, скільки коштує спортивний костюм Мадуро, в якому його заарештували фото 3

Тобто повний комплект одягу диктатора, зроблений із 53% бавовни і 47% поліестеру, коштує приблизно $260.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. 

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

До слова, захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес прибув на авіабазу Національної гвардії Стюарт у Нью-Йорку. Мадуро пред'являть звинувачення у незаконному обігу зброї та наркотиків. Міністерство юстиції США вже оприлюднило новий обвинувальний акт, фігурантами якого, окрім самого Мадуро, є його дружина та син.

До слова, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції. 

