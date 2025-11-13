Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай знайшов альтернативу російській нафті

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Китай знайшов альтернативу російській нафті
Китай різко збільшив закупівлі нафти в Саудівській Аравії, замінивши російську
колаж: 24 Канал

Китайські НПЗ збільшили імпорт нафти із Саудівської Аравії

У листопаді Китай суттєво скоротив закупівлі російської нафти, замінивши її сировиною із Саудівської Аравії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані танкерних перевезень від Kpler, пише «Главком».

Згідно з підрахунками Kpler, у цьому місяці Китай імпортує 926 тис. барелів нафти на день з Росії, що на 36% менше, ніж у жовтні, коли постачання досягли 1,45 млн барелів на добу. Водночас китайські НПЗ збільшили імпорт нафти із Саудівської Аравії на 500 тис. барелів на день, до 1,78 млн барелів на добу, порівняно з 1,2 млн в жовтні.

Водночас Індія збільшила закупівлі російської нафти в листопаді до 2,26 млн барелів на добу, що більше, ніж у жовтні (1,7 млн). Однак вже в грудні поставки російської нафти на індійський ринок можуть значно зменшитися: п'ять найбільших НПЗ Індії, зокрема Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals та HPCL-Mittal Energy, відмовилися від партій на грудень.

Через зниження попиту знижки на російську нафту в портах Балтійського та Чорного морів за кілька тижнів практично подвоїлися. Зараз вони становлять $19,4 за барель, хоча на початку листопада вони були на рівні $13-14 за барель. До введення санкцій проти «Роснафти» і «Лукойла» знижки трималися на рівні $11 за барель.

Раніше повідомлялось, що китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем. Це сталося після того, як США ввели санкції проти «Роснафти» і «Лукойлу», двох найбільших нафтових компаній Москви. 

Читайте також:

Теги: Китай імпорт нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рютте заявив, що Росія втратила перевагу над НАТО у виробництві боєприпасів
Виробництво боєприпасів. Генсек НАТО повідомив, як Путін спіймав облизня
6 листопада, 18:31
Фахівець наголосив, що технічні можливості для того, аби завести газ в Україну, – абсолютно достатні
Збільшення імпорту газу. Експерт пояснив, що грає на руку Україні
4 листопада, 11:00
Владимирська область РФ
У Владимирській області РФ уражено підстанцію
31 жовтня, 05:10
США та Китай узгодили передачу активів TikTok
TikTok змінює власника: Китай і США підписали історичну угоду
30 жовтня, 15:03
Трамп: Але знаєте, що робить Китай… Мабуть, ви вже бачили сьогодні – Китай істотно скорочує закупівлі російської нафти
Трамп: Китай скоротив закупівлі російської нафти, а Індія повністю їх припинила
25 жовтня, 23:08
Захаров обслуговує матчі Кубка Росії та російської Першої ліги з футболу
Російський футбольний арбітр побив пішохода, якого ледь не задавив на «зебрі»
23 жовтня, 16:30
Дюков: Ми отримуємо кошти від УЄФА досить регулярно
Очільник російського футболу розповів, що країна-агресор регулярно отримує кошти від УЄФА
20 жовтня, 11:58
Дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі
Дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі
19 жовтня, 08:01
Загальна площа окупованих земель складає 114 500 км²
Німецький журнал показав масштаби окупації України, порівнявши з іншими країнами
18 жовтня, 11:28

Економіка

Китай знайшов альтернативу російській нафті
Китай знайшов альтернативу російській нафті
Канада посилила санкції проти Росії: які сфери під ударом
Канада посилила санкції проти Росії: які сфери під ударом
Британія виділяє 13 млн фунтів на відновлення української енергетики
Британія виділяє 13 млн фунтів на відновлення української енергетики
Болгарії загрожує паливний дефіцит. Запаси бензину лише на 35 днів
Болгарії загрожує паливний дефіцит. Запаси бензину лише на 35 днів
Експорт російської нафти рекордно скоротився: як це вплинуло на Кремль
Експорт російської нафти рекордно скоротився: як це вплинуло на Кремль
Болгарія відповіла, який має запас бензину перед запровадженням санкцій США проти «Лукойлу»
Болгарія відповіла, який має запас бензину перед запровадженням санкцій США проти «Лукойлу»

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua