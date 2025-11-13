Китай знайшов альтернативу російській нафті

Китайські НПЗ збільшили імпорт нафти із Саудівської Аравії

У листопаді Китай суттєво скоротив закупівлі російської нафти, замінивши її сировиною із Саудівської Аравії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані танкерних перевезень від Kpler, пише «Главком».

Згідно з підрахунками Kpler, у цьому місяці Китай імпортує 926 тис. барелів нафти на день з Росії, що на 36% менше, ніж у жовтні, коли постачання досягли 1,45 млн барелів на добу. Водночас китайські НПЗ збільшили імпорт нафти із Саудівської Аравії на 500 тис. барелів на день, до 1,78 млн барелів на добу, порівняно з 1,2 млн в жовтні.

Водночас Індія збільшила закупівлі російської нафти в листопаді до 2,26 млн барелів на добу, що більше, ніж у жовтні (1,7 млн). Однак вже в грудні поставки російської нафти на індійський ринок можуть значно зменшитися: п'ять найбільших НПЗ Індії, зокрема Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals та HPCL-Mittal Energy, відмовилися від партій на грудень.

Через зниження попиту знижки на російську нафту в портах Балтійського та Чорного морів за кілька тижнів практично подвоїлися. Зараз вони становлять $19,4 за барель, хоча на початку листопада вони були на рівні $13-14 за барель. До введення санкцій проти «Роснафти» і «Лукойла» знижки трималися на рівні $11 за барель.

Раніше повідомлялось, що китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем. Це сталося після того, як США ввели санкції проти «Роснафти» і «Лукойлу», двох найбільших нафтових компаній Москви.