Фон дер Ляйєн відреагувала на призупинення допомоги Україні від США

Президентка Єврокомісії нагадала, що Європейський Союз вже надав Україні військової підтримки на суму близько €50 млрд, зокрема у вигляді військового обладнання

Після того, як США призупинили постачання окремих видів озброєння Україні, Європейський Союз повинен активніше зміцнювати власну підтримку України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спілкування зі ЗМІ, інформує «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

Фон дер Ляєн вважає, що призупинення допомоги США дає сигнал Євросоюзу про те, що треба посилити власну допомогу Києву: «Для нас це чіткий сигнал, чітке послання про необхідність посилити нашу власну підтримку. Йдеться про нарощування європейських оборонних спроможностей – не лише на рівні Європейського Союзу, а на континентальному рівні».

Президентка Єврокомісії нагадала, що Європейський Союз вже надав Україні військової підтримки на суму близько €50 млрд, зокрема у вигляді військового обладнання: «Я ж зі свого боку можу лише рекомендувати зараз скористатися інструментом SAFE. У його межах доступні €150 млрд. Держави-члени можуть використати ці кошти, щоб або придбати військове обладнання і передати його Україні, або інвестувати ці кошти в надзвичайно ефективну оборонну промисловість України».

Нагадаємо, офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що на тлі зупинки постачання критично важливої зброї Україні від США, Київ не зможе обійтися без всієї можливої підтримки, яку може надати Європа.