Колумбія просить США зняти санкції для інвестицій у венесуельський газ

Колумбія наприкінці 2024 року втратила статус енергетичної самодостатності та почала масово імпортувати газ

Колумбія звернулася до Міністерства фінансів США з проханням надати спеціальну ліцензію на інвестування в енергетичні проекти Венесуели. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Основною метою Боготи є відновлення роботи транскордонного газопроводу та запуск спільних підприємств у нафтогазовій сфері. Державний енергетичний гігант Колумбії, компанія Ecopetrol, уже проводить консультації з американськими регуляторами щодо відповідності майбутніх угод нормативним вимогам Вашингтона.

Інтерес до венесуельських ресурсів актуалізувався після зміни політичної ситуації в Каракасі та рейду США, що призвів до усунення Ніколаса Мадуро. Послаблення санкцій вже дозволило деяким американським компаніям працювати на венесуельському ринку, і тепер Колумбія прагне отримати аналогічні можливості. Президент Густаво Петро, який відновив дипломатичні відносини з сусідньою країною, вважає американські обмеження головною перешкодою для подолання енергетичної кризи в регіоні.

Ситуація для Колумбії є критичною, оскільки наприкінці 2024 року країна вперше за сорок років втратила статус енергетичної самодостатності та почала масово імпортувати газ. Для відновлення стабільного постачання планується реанімувати трубопровід, побудований ще у 2007 році, який простоює з 2019 року через політичні конфлікти та відсутність сервісного обслуговування. Будь-які інвестиції в цей об'єкт без дозволу США загрожують колумбійським компаніям жорсткими штрафами та відключенням від міжнародної фінансової системи.

Попри скасування зустрічі на вищому рівні між лідерами країн минулого тижня, профільні міністерства продовжують активний діалог. Першим практичним кроком до відновлення енергетичної співпраці стало відправлення з Венесуели до Колумбії партії зрідженого нафтового газу автоцистернами. Колумбійська сторона розглядає цей експорт як початковий етап масштабноі стратегії енергетичної інтеграції двох південноамериканських держав.

Як відомо, Міністерство фінансів США пом'якшило санкції проти венесуельської нафти, оскільки адміністрація Трампа шукає шляхи для збільшення світових поставок нафти на тлі війни з Іраном.

Мінфін США видав розпорядження, що дозволяє компанії Petróleos de Venezuela S.A безпосередньо продавати венесуельську нафту американським компаніям та на світових ринках.