США пом'якшили санкції проти Венесуели на тлі енергетичної кризи

Трамп також скасує вимоги закону Джонса 1920-х років про перевезення товарів між американськими портами суднами під прапором США

Американським компаніям тепер буде дозволено вести бізнес з державною нафтогазовою компанією Венесуели

Міністерство фінансів США пом'якшило санкції проти венесуельської нафти, оскільки адміністрація Трампа шукає шляхи для збільшення світових поставок нафти на тлі війни з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Мінфін США видав розпорядження, що дозволяє компанії Petróleos de Venezuela S.A безпосередньо продавати венесуельську нафту американським компаніям та на світових ринках.

Ліцензія США передбачає цільове послаблення санкцій, але не скасовує їх повністю. Вона дозволяє компаніям, які існували до 29 січня 2025 року, купувати венесуельську нафту та здійснювати операції, які зазвичай були заборонені через американські санкції, відновлюючи торгівлю великого виробника нафти на світових ринках.

Однак залишаються певні обмеження. Платежі за продаж нафти не можуть надходити безпосередньо до венесуельських організацій, які перебувають під санкціями, таких як Petróleos de Venezuela S.A, а повинні надсилатися на спеціальний рахунок, контрольований США. Іншими словами, США дозволять торгівлю нафтою, але контролюватимуть грошові потоки.

Крім того, угоди за участю Росії, Ірану, Північної Кореї, Куби та деяких китайських організацій не будуть дозволені. Транзакції, пов’язані з венесуельським боргом або облігаціями, також не будуть дозволені.

Окремо Білий дім повідомив, що Дональд Трамп на 60 днів скасує вимоги закону Джонса 1920-х років про перевезення товарів між американськими портами суднами під прапором США. Цей закон, розроблений для захисту американського суднобудівного сектору, часто звинувачують у подорожчанні бензину.

Адміністрація Трампа перебуває під тиском через стрімке зростання цін на нафту, оскільки США разом з Ізраїлем ведуть війну з Іраном, і невідомо, коли вона закінчиться. Ріст цін на нафту обумовлений блокуванням Іраном протоки Ормуз, через яку проходить п'ята частина світової нафти з Перської затоки до споживачів по всьому світу. Через це водії у Сполучених Штатах платять найвищі ціни на заправках за останні приблизно 2,5 роки. За даними AAA, у середу середня ціна за галон звичайного бензину в країні перевищила $3,84, порівняно з $2,98 до початку операції США.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа планує пом’якшити обмеження щодо нафтової промисловості Венесуели. Як повідомляє Bloomberg, такий крок зумовлений різким стрибком світових цін на енергоносії, спричиненим війною в Ірані.