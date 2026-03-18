США пом'якшили санкції проти Венесуели на тлі енергетичної кризи

Ростислав Вонс
Трамп також скасує вимоги закону Джонса 1920-х років про перевезення товарів між американськими портами суднами під прапором США
Американським компаніям тепер буде дозволено вести бізнес з державною нафтогазовою компанією Венесуели

Міністерство фінансів США пом'якшило санкції проти венесуельської нафти, оскільки адміністрація Трампа шукає шляхи для збільшення світових поставок нафти на тлі війни з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Мінфін США видав розпорядження, що дозволяє компанії Petróleos de Venezuela S.A безпосередньо продавати венесуельську нафту американським компаніям та на світових ринках.

Ліцензія США передбачає цільове послаблення санкцій, але не скасовує їх повністю. Вона дозволяє компаніям, які існували до 29 січня 2025 року, купувати венесуельську нафту та здійснювати операції, які зазвичай були заборонені через американські санкції, відновлюючи торгівлю великого виробника нафти на світових ринках.

Однак залишаються певні обмеження. Платежі за продаж нафти не можуть надходити безпосередньо до венесуельських організацій, які перебувають під санкціями, таких як Petróleos de Venezuela S.A, а повинні надсилатися на спеціальний рахунок, контрольований США. Іншими словами, США дозволять торгівлю нафтою, але контролюватимуть грошові потоки.

Крім того, угоди за участю Росії, Ірану, Північної Кореї, Куби та деяких китайських організацій не будуть дозволені. Транзакції, пов’язані з венесуельським боргом або облігаціями, також не будуть дозволені.

Окремо Білий дім повідомив, що Дональд Трамп на 60 днів скасує вимоги закону Джонса 1920-х років про перевезення товарів між американськими портами суднами під прапором США. Цей закон, розроблений для захисту американського суднобудівного сектору, часто звинувачують у подорожчанні бензину.

Адміністрація Трампа перебуває під тиском через стрімке зростання цін на нафту, оскільки США разом з Ізраїлем ведуть війну з Іраном, і невідомо, коли вона закінчиться. Ріст цін на нафту обумовлений блокуванням Іраном протоки Ормуз, через яку проходить п'ята частина світової нафти з Перської затоки до споживачів по всьому світу. Через це водії у Сполучених Штатах платять найвищі ціни на заправках за останні приблизно 2,5 роки. За даними AAA, у середу середня ціна за галон звичайного бензину в країні перевищила $3,84, порівняно з $2,98 до початку операції США.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа планує пом’якшити обмеження щодо нафтової промисловості Венесуели. Як повідомляє Bloomberg, такий крок зумовлений різким стрибком світових цін на енергоносії, спричиненим війною в Ірані.

Читайте також

МЗС України відкидає спроби поєднати фінансову допомогу Євросоюзу з роботою нафтопроводу
Кредит Євросоюзу та нафтогін «Дружба»: Сибіга заявив, чи можна їх пов'язати разом
16 березня, 17:13
Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО
Україна ввела санкції проти паралімпійців-путіністів і російських командирів
15 березня, 12:08
У Росії горить стратегічне підприємство
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні Росії
12 березня, 11:16
Український лідер переконаний, що світ дуже близький до нової масштабної війни
Конфлікт на Близькому Сході може перерости у світову війну – Зеленський
11 березня, 07:22
Співачка Ріанна перебувала у будинку під час нападу
Обстріл будинку співачки Ріанни: поліція встановила особу нападниці (фото)
10 березня, 11:50
Російська Федерація офіційно дистанціюється від конфлікту на Близькому Сход
«Не наша війна». Кремль відхрестився від бойових дій на Близькому Сході
6 березня, 15:10
Держсекретар США провів розмову з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом
Рубіо пообіцяв Туреччині підтримку США після атаки Ірану
5 березня, 01:59
Лондон вивів дипломатів з Ірану через безпекову ситуацію
Британія вивела персонал посольства з Ірану
27 лютого, 17:47
Путін розкритикував США за блокаду Куби
Путін розкритикував США за блокаду Куби
19 лютого, 22:40

Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
Чехія погодилася качати нафту до Словаччини через «Дружбу»
Чехія погодилася качати нафту до Словаччини через «Дружбу»
Єгипет вводить обмеження на електроенергію через війну на Близькому Сході
Єгипет вводить обмеження на електроенергію через війну на Близькому Сході
Ізраїль атакував найбільше газове родовище Ірану
Ізраїль атакував найбільше газове родовище Ірану

«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Сьогодні, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Сьогодні, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
