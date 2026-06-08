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Україна отримала 2,8 млрд євро в межах Ukraine Facility

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна отримала 2,8 млрд євро в межах Ukraine Facility
Україна отримала 2,8 млрд євро в межах Ukraine Facility
фото: glavcom.ua(ілюстративне)

Кошти спрямують на реформи та енергетику

Україна отримала черговий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, пише «Главком».

Отримані кошти допоможуть зміцнити стійкість держави, продовжити реформи та підготувати енергетичний сектор до нових викликів. «Україна сьогодні отримала 2,8 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це фінансування дозволить зміцнити стійкість України, продовжити системні реформи та посилити готовність енергетичного сектору до наступних викликів», – зазначив він.

Під час зустрічі в Києві з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос сторони обговорили підготовку української енергосистеми до майбутнього опалювального сезону.

За словами Шмигаля, для реалізації першочергових та середньострокових завдань у сфері енергетики Україні необхідно понад 5,3 млрд євро. Кошти планують спрямувати на захист енергетичної інфраструктури, відновлення пошкоджених мереж і теплогенерації, розвиток розподіленої генерації та формування стратегічних резервів обладнання.

Окремо міністр подякував ЄС за рішення виділити 920 млн євро на зимову підтримку України та висловив сподівання на швидку реалізацію цієї допомоги.Також сторони обговорили нові механізми фінансової підтримки, подальшу інтеграцію українського та європейського енергетичних ринків і впровадження реформ у галузі.

До слова, наприкінці травня Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія позитивно оцінила виконання плану України за четвертий квартал 2025 року. 

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у 90 млрд євро. За відповідний закон проголосували 298 народних депутатів.

Документ дає можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до 90 млрд євро у 2026-2027 роках. Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно-промислового потенціалу. Погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно коштом репарацій від Російської Федерації, а відсотки покриватиме бюджет ЄС.

Набуття чинності угодою про позику і меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволить Україні залучити від ЄС до 90 млрд євро фінансового ресурсу для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу. На 2026 рік загальний обсяг підтримки у розмірі до 45 млрд євро, що розподіляється на два ключові компоненти: оборонна частина (до 28,3 млрд євро) – спрямовується на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу; бюджетна частина (16,7 млрд євро) – спрямовується на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.

Водночас рівномірний розподіл фінансування бюджетної частини здійснюється через два інструменти: до 8,35 млрд євро надається безпосередньо як макрофінансова допомога (що є предметом Меморандуму про взаєморозуміння) та до 8,35 млрд євро – додатково через механізм Ukraine Facility.

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Теги: кредит Єврокомісія фінансування Денис Шмигаль

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