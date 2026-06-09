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Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій проти Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій проти Росії
Єврокомісія хоче закрити Європу для учасників війни проти України
фото з відкритих джерел, Reuters

Єврокомісія пропонує обмежити продаж Росії танкерів для скрапленого природного газу

Європейська комісія представила пропозиції до 21-го пакета санкцій проти Росії, який передбачає нові обмеження для енергетичного, фінансового та військового секторів РФ. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Главком».

Однією з найрезонансніших ініціатив стала пропозиція вперше запровадити заборону на в’їзд до ЄС для осіб, які служили у Збройних силах Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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«Європа буде закритою для кожного, хто брав участь у вторгненні в Україну», – заявила фон дер Ляєн.

Також новий пакет передбачає:

  • санкції проти ще 31 російського банку;
  • обмеження для фінансових установ третіх країн, які допомагають обходити санкції;
  • нові заборони на операції з криптоактивами;
  • розширення експортних обмежень на товари та технології для російського ВПК;
  • санкції проти рибної галузі РФ та окремих видів рибної продукції;
  • додавання ще 30 суден до списку російського «тіньового флоту».

Крім того, Єврокомісія пропонує обмежити продаж Росії танкерів для скрапленого природного газу та посилити тиск на інфраструктуру, яка використовується для експорту російської нафти.

Пропозиції мають бути схвалені всіма державами-членами ЄС. Після обговорення окремі пункти пакета можуть бути змінені або виключені.

Як повідомлялось, Європейська комісія завершить підготовку 21-го пакета санкцій проти Росії вже цього тижня та передасть його на розгляд Ради Європейського Союзу. 

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Теги: Єврокомісія санкції обмеження Європейський Союз

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