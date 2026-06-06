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Чехія прагне транспортувати азербайджанський газ і нафту через Україну – Бабіш

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Чехія прагне транспортувати азербайджанський газ і нафту через Україну – Бабіш
Бабіш заявив, що під час зустрічі із Зеленським він цікавився питаннями енергетики, які є для нього пріоритетними
фото:CTK

Прага має намір щорічно закуповувати щонайменше 2 млрд кубометрів азербайджанського природного газу

Чеська Республіка оголосила про намір забезпечити довгострокове транспортування азербайджанського газу та нафти до Центральної Європи, використовуючи потужності української газотранспортної системи та нафтопроводу «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ceske Noviny.

Питання диверсифікації енергетичних маршрутів стало однією з ключових тем травневих двосторонніх перемовин прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша та президента України Володимира Зеленського. Зустріч політиків відбулася в Єревані напередодні саміту Європейського політичного співтовариства (EPC). Цей діалог став першою особистою зустріччю лідерів із моменту повернення Бабіша на посаду глави чеського уряду.

Перебуваючи з робочим візитом у Чорногорії, чеський прем'єр підтвердив журналістам успішний розвиток переговорного процесу.

«Я запитав президента Зеленського, чи дозволить Україна транзит азербайджанської нафти та газу через свою територію. Він відповів, що це можливо», – розповів Андрей Бабіш.

Раніше український президент також назвав травневу зустріч із чеським колегою продуктивною, підкресливши «реальний потенціал для поглиблення співпраці» та подякувавши чехам за непохитну підтримку нашої держави.

Чеська Республіка налаштована максимально оперативно виконати всі наявні домовленості з Азербайджаном. Баку вже входить до переліку найбільших постачальників сирої нафти до Чехії, а зараз країни активно обговорюють розширення економічних зв’язків та створення спільних промислових підприємств.

Як повідомило Міністерство промисловості та торгівлі Чехії за результатами весняного візиту урядової делегації до Баку, Прага має намір щорічно закуповувати щонайменше 2 млрд кубометрів азербайджанського природного газу. Контракт наразі перебуває на фінальній стадії погодження. Забезпеченням і закупівлею цих обсягів безпосередньо займатиметься провідна чеська енергетична компанія ČEZ. Фізичні поставки палива через українську ГТС мають стартувати в період між 2028 і 2029 роками.

Енергетична ініціатива Чехії має значно ширший регіональний контекст. За словами Андрея Бабіша, до Праги вже офіційно звернулася Словаччина з проханням допомогти організувати реверсний режим роботи нафтопроводу «Дружба». Попри те, що технічно це складне інженерне завдання, реалізація якого триватиме щонайменше рік, Чехія готова розглядати таку можливість.

Наразі саме Словаччина та Угорщина залишаються останніми державами всередині Європейського Союзу, які критично залежать від імпорту російської нафти та газу, продовжуючи тим самим опосередковано наповнювати військовий бюджет РФ.

ЄС поставив чітку дедлайн-мету – повністю припинити закупівлі будь-яких енергоносіїв у Москви до кінця 2027 року. Залучення азербайджанських ресурсів та збереження України як надійного транзитного хабу дозволить не лише гарантувати енергетичну безпеку Центральної Європи, а й остаточно закрити європейський ринок для російського палива.

Нагадаємо, Чехія та її союзники по НАТО мають прискорити оборонну підготовку – армії більше не можна жити в режимі повільних закупівель і скорочень. Таке застереження висловив начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Карел Ржегка

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Теги: Чехія газ Азербайджан нафта Україна

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