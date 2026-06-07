Паливна паніка на півдні РФ: у Краснодарі на АЗС утворилися кілометрові черги

Паливна криза, яка раніше паралізувала АЗС в тимчасово окупованому Криму, перекинулася на материкову територію РФ

У неділю, 7 червня 2026 року, масштабний колапс зафіксували в Краснодарі. На місцевих автозаправних станціях утворилися кілометрові черги з автомобілів, а водії годинами намагаються заправити баки на тлі критичного дефіциту на АЗС. Про це повідомляє «Главком».

Краснодарський край фактично перейняв «паливну естафету» від окупованого Севастополя, де сьогодні вже ввели ліміти на купівлю бензину за QR-кодами через брак нафтопродуктів.

Ситуація на автозаправних станціях Краснодара почала стрімко погіршуватися від самого ранку неділі. На багатьох великих АЗС міста вишикувалися величезні черги з сотень цивільних машин.

Місцеві мешканці активно поширюють у соціальних мережах відеозаписи, на яких видно забиті автомобілями під'їзди до паливних колонок. На деяких заправках водії повідомляють, що бензин найпопулярніших марок АІ-92 та АІ-95 або повністю закінчився, або його відпускають із серйозними обмеженнями в одні руки.

Нагадаємо, у неділю, 7 червня 2026 року, в окупованому Севастополі окупанти запустили нову жорстку систему обліку та продажу бензину для приватного автотранспорту за персональними QR-кодами. Проте першу ж лімітовану партію електронних перепусток на пальне водії розібрали менш ніж за годину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Про повний перехід на цифрові норми розподілу дефіцитного бензину оголосив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. Станом на ранок 7 червня всі наявні в системі QR-коди вже виявилися повністю розподіленими серед найбільш оперативних автовласників.

Згідно з розпорядженням окупантів, один водій має право згенерувати персональний QR-код на купівлю всього до 20 літрів пального. При цьому скористатися такою послугою дозволено лише один раз на сім днів. Наступний код для того самого автомобіля система дозволить створити тільки після завершення тижневого терміну.