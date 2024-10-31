Німеччину охопила хвиля страйків на заводах Volkswagen та BMW

До страйків працівників автозаводів у Німеччині закликала профспілка IG Metall

У Німеччині розпочалися акції протесту працівників металургійної та електротехнічної промисловості, серед яких співробітники автоконцернів Volkswagen (VW) та BMW. Про це пише видання Bild.

Видання зазначає, що до протестів закликала профспілка IG Metall, яка представляє інтереси працівників. По всій країні зупинено роботу підприємств.

За даними IG Metall, у Оснабрюку у страйку беруть участь 250 співробітників заводу Volkswagen, якому загрожує закриття. У Регенсбурзі перед заводом BMW також зібралися співробітники із плакатами. Очікується страйк біля заводу Audi в Інгольштадті.

Глава Об'єднання автомобільної промисловості ФРН Хільдегард Мюллер вважає, що до 2035 року близько 190 тис. робочих місць можуть опинитися під загрозою. За її словами, це стосується не тільки німецького автовиробника Volkswagen (VW), але й багатьох інших компаній-постачальників. Мюллер заявляє, що витрати на електроенергію надто високі. «Ми надто дорогі з точки зору бюрократичних витрат і витрат на робочу силу. Якщо не візьмемо ці питання під контроль, то автомобільна промисловість піде своїм шляхом, але вже не зі зростанням, доданою вартістю та створенням робочих місць у Німеччині», – зазначила вона.

Раніше агентство DPA повідомило, що німецький автомобільний концерн Volkswagen має намір закрити щонайменше три свої заводи на території Німеччини та скоротити десятки тисяч робочих місць. У ФРН на заводах концерну VW працюють близько 120 тис. осіб, близько половини з них – у Вольфсбурзі. Бренд VW управляє загалом 10 заводами в Німеччині. Відомо, що Volkswagen бореться з високими витратами і посиленням конкуренції з боку Tesla і китайських автовиробників на чолі з BYD (китайський конгломерат, що включає виробника автомобілів BYD Auto і виробника акумуляторів і електроніки BYD Electronic, – «Главком»).

Нагадаємо, у Німеччині Volkswagen також вперше розглядає можливість закриття заводів в умовах, які «стали ще жорсткішими» через вихід на ринок Європи нових гравців, про що заявив генеральний директор Олівер Блюм.

До слова, відразу чотири федеральні землі ФРН заявили в документі, що вони хочуть працювати спільно, щоб гарантувати, що автовиробник Volkswagen, який відчуває фінансові труднощі, не закриє жоден зі своїх заводів.