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Рейтинг найкращих країн світу: журнал The Economist здивував вибором

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Рейтинг найкращих країн світу: журнал The Economist здивував вибором
Бангладеш, на думку авторів рейтингу, показує гарні результати
фото із відкритих джерел

Бангладеш визнано країною року, Сирія посіла друге місце

Британське видання The Economist визначило п'ятірку найкращих країн за підсумками 2024 року. 

«Перемагає у рейтингу не найбагатше чи найщасливіше місто, а те, яке покращилося найбільше за попередні 12 місяців», – пояснюють свої наміри автори публікації. 

Так, цього року Бангладеш виявився лідером завдяки поваленню автократії. Вуличні протести в серпні змусили прем'єр-міністра піти у відставку та відлетіти до Індії.

На другому місці у рейтингу найкращих країн 2024 року опинилася Сирія. Як пише The Economist, повалення режиму Башара Асада «поклало край півстолітній розпусній династичній диктатурі». За 13 років «громадянська війна та державне насильство забрали життя близько 600 тис. осіб».

Третє місце дісталося Аргентині, відомої своїми економічними реформами. Завдяки «найрадикальнішому експерименту вільного ринку у світі» інфляція та вартість запозичень знизилися, а економіка почала зростати.

ПАР неочікувано розмістилась на четвертому місці. У травні Африканський національний конгрес (АНК) уперше втратив парламентську більшість. Партія перебувала при владі з моменту падіння апартеїду 1994 року. АНК тепер перебуває в коаліції, і уряду буде важко вирішувати такі проблеми, як безробіття та злочинність.

Замикає список Польща, яка опинилась на п'ятому місці. «Дональд Туск розпочав тривалий процес відновлення», – йдеться у публікації. Видання особливо наголосило на тому факті, що Варшава все більше стає «опорою загальноєвропейської безпеки, оскільки країна має велику армію, а її витрати на оборону також зростають».

Видання нагадало: серед переможців 2023 року Колумбія (за припинення громадянської війни), Україна (за опір вторгненню) і Малаві (за демократизацію). «У 2023 році ми також дали премію Греції за те, що вона вийшла з тривалої фінансової кризи та переобрала розумний центристський уряд», – додали автори публікації.  

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний трибунал Бангладеш видав ордер на арешт колишньої прем'єр-міністерки Шейхи Хасіни за її участь у злочинах проти людяності, що сталися під час антиурядових протестів, під час яких загинули сотні людей. 

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Теги: Польща Сирія злочинність Бангладеш Дональд Туск журнал

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