Країни ЄС майже визначилися зі стелею цін на російську нафту

Компанії, що постачають російську нафту, як і раніше зможуть отримувати доступ до страхових і брокерських послуг ЄС

Тепер усі 27 держав-членів ЄС повинні затвердити обмеження ціни на нафту, яке переглядатиметься кожні два місяціи

Європейська комісія попросила 27 країн-членів блоку затвердити обмеження ціни на російську нафту в $60 за барель. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що таке обмеження призведе до того, що ціни на російську нафту будуть значно нижчими за міжнародний орієнтир Brent, який у четвер торгувався на рівні близько $88 за барель.

Відомо, що обмеження ціни є частиною заходів країн Заходу щодо скорочення доходів Кремля від нафти, при яких має зберегтись стабільність глобальних постачань та цін. Це задумано як спосіб спробувати дозволити російській нафті наситити світові ринки без того, щоб Москва отримала повну вигоду від її продажу.

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Тепер усі 27 держав-членів ЄС повинні затвердити обмеження, яке переглядатиметься кожні два місяці, починаючи з середини січня.

Компанії, що постачають російську нафту, як і раніше зможуть отримувати доступ до страхових і брокерських послуг ЄС, якщо вони продають нафту на рівні максимальної ціни або нижче.

Обмеження набуде чинності 5 грудня.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, як треба обмежити ціну на нафту, щоб Росія це справді відчула. Президент вважає, що обмеження цін на нафту, має бути суворішим, ніж те, яке сьогодні розглядають країни Європи.