Атака на Кривий Ріг 12 травня: влада повідомила про стан пораненого немовляти

Наталія Порощук
Дитина перебуває у тяжкому стані
Лікарям вдалося врятувати ногу дитини

У лікарні в тяжкому стані залишається дев’ятимісячна дівчинка, яка зазнала поранень під час учорашньої російської атаки на Кривий Ріг. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає «Главком».

«Щодо наслідків вчорашнього удару по житловому будинку. У лікарні у тяжкому стані залишається дев'ятимісячна дівчинка – з Божою допомогою і завдяки професіоналізму наших лікарів ногу їй вдалося врятувати, для подальшого лікування вона буде направлена до Дніпра», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, також у лікарні перебуває 23-річна мама дитини. Вона у стані середньої тяжкості. Ще трьом жінкам 45, 56 та 74 років допомогу було надано на місці.

«Крім будинків приватного сектора пошкодження отримали дві п'ятиповерхові та дев'ятиповерховий будинок. Внаслідок пошкодження газопроводу без газу 34 будинки. Йдуть відновлювальні роботи та ліквідація наслідків. Усім мешканцям пошкоджених будинків обов'язково буде надано допомогу від міста», – додав Вілкул.

Нагадаємо, 12 травня російська армія атакувала Кривий Ріг. Під ворожий удар потрапив житловий будинок. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

До слова, уночі 13 травня російська терористична армія атакувала Полтавську громаду. Зафіксовано влучання російських БпЛА в електропідстанцію. 

Як повідомлялося, Росія може найближчими днями здійснити нову масовану атаку по Україні. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. «Було багато повідомлень, вони з'являються недарма – є у нас розвідка, дані від партнерів, власні сили розвідки. Фіксується передислокація тактичної авіації, активність на аеродромах базування», – сказав він.

