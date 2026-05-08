Серце воїна зупинилося під час відпустки. Згадаймо Романа Сагайдаковського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
 У квітні воїн приїхав у відпустку та придбав власну квартиру, та прожив у ній лише один день...

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Сагайдаковського.

27 квітня 2026 року військовослужбовець Роман Сагайдаковський помер від серцевого нападу у власній квартирі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду

Роман Сагайдаковський народився і жив у Костополі. Закінчив школу №6, працював на різних роботах.

11 вересня 2023 року отримав повістку, пройшов медичну комісію та був направлений на військовий полігон. Після проходження базової підготовки його зарахували до 2 батальйону 40-ї окремої бригади морської піхоти.

Служив на різних напрямках фронту, останнім часом у районі Чорнобаївки на Херсонщині. Поранень не мав, двічі на рік приїздив додому у відпустку, яку проводив у сім’ї сестри. У квітні Роман знову приїхав у відпустку та придбав власну квартиру. Прожив у ній лише один день.

27 квітня військовослужбовець Роман Сагайдаковський помер від серцевого нападу у власній квартирі.

«Роман завжди зупинявся у нас, адже в нього більше нікого не було: наші батьки померли, власної сім’ї він не мав. Напевне, найбільше він любив мою маленьку доньку, і вона його дуже любила. Того дня він сказав, що піде у свою квартиру. На мої дзвінки не відповідав, а потім телефон став поза зоною. Я занепокоїлася, бо Роман ніколи не ігнорував мої дзвінки. Ми поїхали на квартиру і виявили, що Рома помер. 29 квітня ми мали знову проводжати його на службу», – розповіла сестра військовослужбовця Марина.

Поховали Романа Сагайдаковського  29 квітня на «Новому» кладовищі у Костополі. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

