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Швейцарія отримала нові тарифні претензії від США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Швейцарія отримала нові тарифні претензії від США
Торговельна суперечка між США та Швейцарією загострилася
фото: Reuters

Вашингтон звинуватив Берн у недостатній боротьбі з імпортом товарів, виготовлених із застосуванням примусової праці, та пригрозив новими митами

Швейцарія продовжить торговельні переговори зі Сполученими Штатами попри нові претензії Вашингтона та загрозу запровадження додаткових мит. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Уряд Швейцарії заявив, що не погоджується зі звинуваченнями США щодо недостатньої боротьби з імпортом товарів, виготовлених із застосуванням примусової праці.

«Швейцарія продовжить торговельні переговори зі Сполученими Штатами, відкидаючи звинувачення в тому, що вона не боролася з імпортом товарів, виготовлених з застосуванням примусової праці», – йдеться у заяві швейцарської сторони.

У Берні наголосили, що країна використовує комплексний підхід до контролю за ланцюгами постачання, який включає державне регулювання, обов’язкову оцінку ризиків для бізнесу та міжнародну співпрацю.

Водночас американська сторона розглядає можливість запровадження додаткових мит у розмірі 12,5% щодо швейцарських товарів. Очікується, що нові тарифи можуть замінити чинне мито у 10%, яке діє до 24 липня.

Підставою для претензій стали результати торговельного розслідування, оприлюдненого США 2 червня. У Вашингтоні перевіряли низку торговельних практик, серед яких питання використання продукції, виготовленої із застосуванням примусової праці, а також вплив надлишкових промислових потужностей на міжнародну конкуренцію.

У швейцарському уряді наголосили, що категорично не погоджуються з висновками американської сторони.

«Федеральна рада рішуче відкидає звинувачення, висунуті під час цього розслідування», – заявили у Берні.

Попри суперечності, Швейцарія не планує згортати переговори зі США та розраховує продовжити діалог щодо врегулювання торговельних питань.

До слова, після виснажливого протистояння 2025 року, яке продемонструвало вразливість обох економік, Дональд Трамп та Сі Цзіньпін будуть рятувати ситуацію в Китаї. Головна мета зустрічі – стабілізувати партнерство, яке за останнє десятиліття зазнало безпрецедентної трансформації: від епохи розквіту до суттєвого скорочення товарообігу та взаємної недовіри.

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Теги: Швейцарія США тарифи

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