Дрібні АЗС в Україні опинилися під загрозою через війну в Ірані

Частина заправок уже зараз не працює через нерентабельність

В Україні може суттєво скоротитися кількість автозаправних станцій. Під загрозою насамперед невеликі мережі. Причиною є енергетична криза та глобальна нестабільність на нафтовому ринку. Про це заявив CEO мережі WOG Андрій Пивоварський в інтерв’ю Liga.net, передає «Главком».

Процес скорочення кількості АЗС триває вже кілька років, однак нинішня ситуація може його значно пришвидшити.

«Ринок іде до консолідації – дрібні мережі поступово зникатимуть», – зазначив він.

Головна проблема – структура ринку. В Україні більшість заправок працюють як роздрібний бізнес, тоді як у світі вони часто пов’язані з великими нафтопереробними компаніями.

Фактично єдиним великим гравцем у переробці нафти залишається державна «Укрнафта», тоді як інші змушені працювати в умовах жорсткої конкуренції та залежності від імпорту.

Що зміниться

Експерти прогнозують серйозну трансформацію ринку:

кількість дрібних АЗС буде скорочуватися;

мінімережі, пов’язані з ФОПами, поступово зникнуть;

ринок сформується навколо приблизно 10 великих операторів;

конкуренція між великими гравцями посилиться.

При цьому частина вже побудованих заправок може так і не запрацювати або залишиться закритою через нерентабельність.

Нагадаємо, голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко виступив у Верховній Раді, доповідаючи про ціни на пальне та ситуацію на ринку. Він заявив, що паливну кризу вдалося стабілізувати і не допустити браку пального.