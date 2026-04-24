Дрібні АЗС в Україні опинилися під загрозою через війну в Ірані

Іванна Гончар
glavcom.ua
Енергетична криза прискорює зникнення малих мереж
фото з відкритих джерел

Частина заправок уже зараз не працює через нерентабельність

В Україні може суттєво скоротитися кількість автозаправних станцій. Під загрозою насамперед невеликі мережі. Причиною є енергетична криза та глобальна нестабільність на нафтовому ринку. Про це заявив CEO мережі WOG Андрій Пивоварський в інтерв’ю Liga.net, передає «Главком».

Процес скорочення кількості АЗС триває вже кілька років, однак нинішня ситуація може його значно пришвидшити.

«Ринок іде до консолідації – дрібні мережі поступово зникатимуть», – зазначив він.

Головна проблема – структура ринку. В Україні більшість заправок працюють як роздрібний бізнес, тоді як у світі вони часто пов’язані з великими нафтопереробними компаніями.

Фактично єдиним великим гравцем у переробці нафти залишається державна «Укрнафта», тоді як інші змушені працювати в умовах жорсткої конкуренції та залежності від імпорту.

Що зміниться

Експерти прогнозують серйозну трансформацію ринку:

  • кількість дрібних АЗС буде скорочуватися;
  • мінімережі, пов’язані з ФОПами, поступово зникнуть;
  • ринок сформується навколо приблизно 10 великих операторів;
  • конкуренція між великими гравцями посилиться.

При цьому частина вже побудованих заправок може так і не запрацювати або залишиться закритою через нерентабельність.

Нагадаємо, голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко виступив у Верховній Раді, доповідаючи про ціни на пальне та ситуацію на ринку. Він заявив, що паливну кризу вдалося стабілізувати і не допустити браку пального.

Читайте також:

Теги: дизельне пальне бензин АЗС пальне

Читайте також

Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 26 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
26 березня, 06:36
Глава Білого дому запропонував країнам купувати авіаційне паливо у США
Блокада Ормузької протоки: Трамп дав пораду союзникам
31 березня, 15:36
Додаткові АЗК запрацюють у Полтавській та Харківській областях
«Укрнафта» розширює мережу до 700 заправок
1 квiтня, 22:03
Зеленський зробив заяву про пальне
Дефіцит пального. Президент назвав головну проблему для України
9 квiтня, 16:20
NYT: Ізраїль ускладнює прагнення Трампа до миру з Іраном
NYT: Ізраїль ускладнює прагнення Трампа до миру з Іраном
10 квiтня, 03:58
За словами Бірола, без відновлення постачань зростуть ціни на бензин, газ і електроенергію
Європа має критично низькі запаси авіапального – Міжнародне енергетичне агентство
16 квiтня, 21:36
Якщо ціни на дизель дійдуть до 100 грн за літр, це стане непідйомним тягарем для аграрного сектору і для економіки в цілому
«Антимонопольний не помічає, що дехто на ринку зловживає». Експерт оцінив цінову політику українських АЗС
18 квiтня, 19:30
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 21 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
21 квiтня, 06:36
НПЗ у Туапсе зупинився після атаки дронів
Росія вводить держплан через удари по НПЗ: під контроль беруть бензин і ціни
22 квiтня, 03:45

В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 квітня 2026
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 квітня 2026
Дрібні АЗС в Україні опинилися під загрозою через війну в Ірані
Дрібні АЗС в Україні опинилися під загрозою через війну в Ірані
Скільки засуджених долучилися до лав ЗСУ – дані Мін’юсту
Скільки засуджених долучилися до лав ЗСУ – дані Мін’юсту
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Підготовка до зими: Шмигаль дав чіткі завдання енергетикам
Підготовка до зими: Шмигаль дав чіткі завдання енергетикам
Яке релігійне свято відзначається 24 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 квітня 2026: традиції та молитва

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

