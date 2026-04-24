Дрібні АЗС в Україні опинилися під загрозою через війну в Ірані
Частина заправок уже зараз не працює через нерентабельність
В Україні може суттєво скоротитися кількість автозаправних станцій. Під загрозою насамперед невеликі мережі. Причиною є енергетична криза та глобальна нестабільність на нафтовому ринку. Про це заявив CEO мережі WOG Андрій Пивоварський в інтерв’ю Liga.net, передає «Главком».
Процес скорочення кількості АЗС триває вже кілька років, однак нинішня ситуація може його значно пришвидшити.
«Ринок іде до консолідації – дрібні мережі поступово зникатимуть», – зазначив він.
Головна проблема – структура ринку. В Україні більшість заправок працюють як роздрібний бізнес, тоді як у світі вони часто пов’язані з великими нафтопереробними компаніями.
Фактично єдиним великим гравцем у переробці нафти залишається державна «Укрнафта», тоді як інші змушені працювати в умовах жорсткої конкуренції та залежності від імпорту.
Що зміниться
Експерти прогнозують серйозну трансформацію ринку:
- кількість дрібних АЗС буде скорочуватися;
- мінімережі, пов’язані з ФОПами, поступово зникнуть;
- ринок сформується навколо приблизно 10 великих операторів;
- конкуренція між великими гравцями посилиться.
При цьому частина вже побудованих заправок може так і не запрацювати або залишиться закритою через нерентабельність.
Нагадаємо, голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко виступив у Верховній Раді, доповідаючи про ціни на пальне та ситуацію на ринку. Він заявив, що паливну кризу вдалося стабілізувати і не допустити браку пального.
