США запровадили санкції проти президента Куби та родини Кастро

Президент Куби Мігель Діас-Канель та його родина потрапили під санкції США

Марко Рубіо заявив, що під ризик санкцій можуть потрапити також банки та компанії, які співпрацюють із підсанкційними кубинськими структурами

Сполучені Штати оголосили про новий пакет санкцій проти керівництва Куби, зокрема президента країни Мігеля Діас-Канеля, членів його родини та представників родини Кастро. Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

Під обмеження потрапили сам Діас-Канель, його дружина та пасинок, а також син і онук колишнього кубинського лідера Рауля Кастро. Санкції також торкнулися Міністерства революційних збройних сил Куби та низки організацій, пов'язаних із владою острова.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон має намір посилити тиск на структури, які, на думку американської влади, підтримують діяльність кубинського режиму.

«Ми націлюємося на мережу, яка забезпечує та фінансує підривні та радикальні операції Куби», – заявив Рубіо. За його словами, санкції поширюються також на будь-які компанії та фінансові установи, які співпрацюють із підсанкційними структурами.

«Будь-хто, хто надає послуги цим суб'єктам, що перебувають під санкціями, сам піддається ризику санкцій», – наголосив держсекретар США. Вашингтон уже багато десятиліть зберігає економічне ембарго проти Куби, однак після повернення Дональда Трампа до Білого дому політика щодо острова стала ще жорсткішою. США посилили обмеження щодо кубинських чиновників, фінансових операцій та енергетичного сектору країни.

Нагадаємо, Пентагон завершив кількамісячну підготовку з розгортання військ та озброєння, необхідних для потенційного військового нападу на Кубу.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа, яка в січні сприяла усуненню від влади автократа Ніколаса Мадуро у Венесуелі, наразі посилює економічний тиск на президента Куби Мігеля Діаса-Канеля