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Північна Корея відкрила завод зі збагачення урану для ядерної зброї (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Північна Корея відкрила завод зі збагачення урану для ядерної зброї (фото)
Кім Чен Ин відвідує об'єкт з виробництва палива для ядерних бомб
фото: KCNA
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Кім Чен Ин заявив про намір країни нарощувати свій ядерний потенціал

Північна Корея офіційно ввела в експлуатацію новий секретний об'єкт зі збагачення урану, призначений для масового виготовлення матеріалів для ядерної зброї. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто проінспектував підприємство та оголосив про намір нарощувати ядерний арсенал країни «експоненціальними темпами». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформаційне агентство Bloomberg та державне медіа Північної Кореї KCNA.

«Терміновість посилення ядерного стримування країни, як якісного, так і кількісного, зросла через протистояння з ворогами», – заявив Кім Чен Ин.

Глава Півнчної Кореї наказав і надалі збільшувати обсяги виробництва для досягнення довгострокових стратегічних цілей.

Південнокорейські військові підтверджують, що Пхеньян запустив нові потужності, проте точне місцезнаходження стратегічного заводу та дата його введення в експлуатацію залишаються суворо засекреченими.

Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР
Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР
фото: KCNA

За інформацією північнокорейської пропаганди, за останні п'ять років обсяги виробництва ядерних матеріалів збройового класу в країні зросли більш ніж удвічі. Хоча незалежні міжнародні експерти наразі не можуть підтвердити ці цифри, активність Пхеньяна викликає серйозне занепокоєння у світі.

Це вже другий завод зі збагачення урану, який Північна Корея відкрито демонструє за останні два роки, що свідчить про різке прискорення темпів розгортання ядерної програми та збільшення кількості працюючих центрифуг.

«Главком» писав, що Північна Корея провела успішні випробування тактичних балістичних ракет, реактивних артилерійських систем та високоточних крилатих ракет, оснащених системами наведення на базі штучного інтелекту. Пхеньян офіційно заявив про повну готовність цієї зброї до умов сучасної війни.

Нагадаємо, за три роки Північна Корея отримала до $14 млрд завдяки постачанню зброї та відправленню солдатів для допомоги Російській Федерації у війні проти України. Як повідомив Центральний банк Південної Кореї, економічне зростання КНДР у 2024 році становило 3,7% – найвищий показник за вісім років. Після цього ВВП Північної Кореї становив близько $26,6 млрд.

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Теги: ядерна зброя завод Північна Корея Кім Чен Ин

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