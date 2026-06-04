Петербурзький форум оголив проблеми російської економіки – розвідка

Попри заяви Кремля про стабільність, російська економіка втрачає прибутки та інвестиції

Російська економіка продовжує втрачати фінансову стійкість на тлі повномасштабної війни проти України. Через пріоритетне фінансування військових потреб доходи російського бюджету скоротилися на 40%, а більшість регіонів країни опинилися в умовах дефіциту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Як зазначають у СЗР, цьогорічний Петербурзький міжнародний економічний форум, який російська влада проводить під гаслом стабільного майбутнього, фактично продемонстрував поглиблення кризових процесів у країні.

За даними розвідки, за роки повномасштабного вторгнення в Україну позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Росії скоротилося майже утричі: із $337 млрд до $125 млрд.

Водночас про падіння чистих прибутків звітують найбільші російські експортери, серед яких «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Новатек» та «Северсталь».

У СЗР також звертають увагу на різке погіршення інвестиційного клімату. Минулого року інвестиції в основний капітал уперше за десятиліття стали від'ємними, а частка іноземних вкладень скоротилася до 0,01%.

Фінансові проблеми зачепили навіть стратегічні та іміджеві проєкти Кремля за кордоном. Зокрема, держкорпорація «Росатом», за інформацією розвідки, наразі потребує додаткових $7 млрд для завершення будівництва атомної електростанції «Аккую» в Туреччині.

Серед інших негативних тенденцій СЗР називає погіршення умов для ведення бізнесу. На тлі посилення податкового навантаження та перебоїв у роботі інтернету понад 30% представників малого та середнього бізнесу розглядають можливість закриття власної справи. Ще близько третини підприємців, за оцінками розвідки, можуть перейти до тіньового сектору.

Паралельно в Росії зросла частка проблемних кредитів, яка досягла 12%, а також зафіксовано рекордне збільшення обсягів готівки в обігу. Через фінансові труднощі Центральний банк РФ уже готує виведення з ринку 11 регіональних банків.

Особливу увагу в СЗР звертають на стан державних фінансів. Попри відносно високі ціни на нафту, доходи бюджету РФ знизилися на 40% порівняно з минулим роком. Дефіцит федерального бюджету вже перевищив $80 млрд.

Складна ситуація спостерігається і в російських регіонах. Минулого року з дефіцитом завершив фінансовий рік 71 із 85 суб'єктів РФ. У 2026 році сумарні збитки регіональних бюджетів уже перевищили $34 млрд.

У розвідці наголошують, що ознаки провалу економічної політики Кремля стають дедалі помітнішими не лише всередині країни, а й для держав, які традиційно підтримують відносини з Москвою.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр Росії Олександр Новак уперше з початку 2026 року офіційно визнав скорочення обсягів видобутку нафти в країні. За його словами, виробництво знизилося через позапланове технічне обслуговування низки нафтопереробних заводів. Водночас ці заяви пролунали на тлі регулярних атак українських безпілотників по російській паливній інфраструктурі та повідомлень про перебої в роботі окремих НПЗ. Попри запевнення Москви щодо стабільності галузі, скорочення видобутку відбувається одночасно з погіршенням бюджетних показників та фінансового стану російських регіонів.