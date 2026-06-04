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Росія вперше визнала падіння видобутку нафти у 2026 році

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Росія вперше визнала падіння видобутку нафти у 2026 році
Росія втратила значну частину нафтопереробних потужностей
фото: скрин з відео

Скорочення видобутку нафти в Росії пов'язують з позаплановими ремонтними роботами 

Росія вперше з початку 2026 року офіційно визнала зниження обсягів видобутку нафти. Про це заявив віцепрем’єр Росії Олександр Новак на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі, інформує «Главком».

Російський чиновник підтвердив, що обсяги виробництва сировини в країні помітно просіли. «Поточне виробництво справді дещо нижче, ніж було на початку року. Це пов’язано з тим, що низка наших нафтопереробних заводів зараз проходить позапланове технічне обслуговування», – сказав Новак журналістам на форумі.

Урядовець традиційно не назвав точних причин виходу НПЗ із ладу. Проте «позапланове техобслуговування» збіглося у часі з регулярними та результативними атаками українських далекобійних дронів на російську паливну інфраструктуру. 

«Звичайно, ми використовуємо нашу експортну інфраструктуру на максимальну потужність. Коли нафтопереробні заводи повернуться до повноцінного робочого режиму, виробництво зростатиме та повернеться до попереднього рівня».

Зауважимо, Росія повністю засекретила та припинила публікувати офіційну статистику щодо нафтовидобутку ще у квітні 2023 року, тому заява Новака стала першим подібним підтвердженням проблем у галузі.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, ситуація для російського нафтового сектору виглядає критично:

  • Рівень падіння: у квітні видобуток сирої нафти в РФ знизився на 460 000 барелів на добу порівняно з аналогічним періодом минулого року
  • Поточний обсяг: загальне виробництво впало до позначки близько 8,8 млн барелів на день.

«Главком» писав, що російська нафтова галузь зіткнулася з найсерйознішими проблемами з початку повномасштабної війни після серії українських ударів по нафтопереробних підприємствах. У травні кількість атак на російські об'єкти паливно-енергетичного комплексу досягла рекордного рівня, що вже призвело до різкого скорочення обсягів переробки нафти та створило ризики дефіциту пального на внутрішньому ринку.

За підрахунками фахівців, у травні Україна здійснила щонайменше 16 атак на російські об'єкти з виробництва пального. Під удари потрапили вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Нагадаємо, що російська влада запровадила тимчасову заборону на експорт авіаційного керосину. Обмеження набули чинності 1 червня і діятимуть до 30 листопада 2026 року. Відповідне рішення ухвалив уряд РФ. Москва заявляє, що заборона необхідна для «забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку».

До слова, на окупованих територіях і в самій Росії запровадили жорсткі обмеження на продаж пального для цивільних. У Севастополі з ночі 3 червня бензин відпускають лише оперативним службам.

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Теги: економіка росія нафта

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