Держсекретар США спростував заяви про нафтову блокаду Куби

Марко Рубіо зазначив, що нинішні труднощі Куби пов'язані зі зміною політики Венесуели

Держсекретар США Марко Рубіо виступив із роз'ясненням щодо ситуації навколо енергопостачання Куби, заперечивши існування будь-якої нафтової блокади острова. Про це пише «Главком».

За його словами, нинішні труднощі Гавани пов'язані не з обмеженнями з боку Вашингтона, а зі зміною політики Венесуели.

Рубіо зазначив, що раніше Куба отримувала від Венесуели значні обсяги нафти безкоштовно. За даними держсекретаря, кубинська влада використовувала лише частину цієї сировини для внутрішніх потреб, тоді як близько 60% отриманого палива перепродавала за готівку. «Єдина «блокада», яка сталася, полягає в тому, що венесуельці вирішили більше не давати безкоштовну нафту», – підкреслив Рубіо.

Він також додав, що за умов сучасних високих цін на енергоносії жодна країна не готова надавати такі ресурси задарма, особливо режиму, який він назвав «несоспроможним». Таким чином, дефіцит палива на острові є результатом припинення субсидій з боку Каракаса, а не зовнішнього тиску США.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про «завершення» війни з Іраном, який він вважає розгромленим. Тепер в Білому домі розглядають потенційну можливість військової операції проти Куби.

Адміністрація Трампа активно тисне на кубинський режим за допомогою енергетичної блокади та розширених санкцій, водночас ведучи переговори з Гаваною. При цьому Вашингтон розглядає різні варіанти впливу на ситуацію на острові, включаючи жорсткіші заходи.

До слова, президент США Дональд Трамп підписав указ про розширення американських санкцій проти уряду Куби.

Як зазначається, нові обмеження спрямовані проти осіб, організацій та пов’язаних структур, які підтримують силовий апарат кубинського уряду або причетні до корупції чи серйозних порушень прав людини. Також під санкції можуть потрапити агенти, чиновники та прихильники уряду.