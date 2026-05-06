Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держсекретар США спростував заяви про нафтову блокаду Куби

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Держсекретар США спростував заяви про нафтову блокаду Куби
Рубіо: Нафтової блокади Куби не існує
фото: AP

Марко Рубіо зазначив, що нинішні труднощі Куби пов'язані зі зміною політики Венесуели

Держсекретар США Марко Рубіо виступив із роз'ясненням щодо ситуації навколо енергопостачання Куби, заперечивши існування будь-якої нафтової блокади острова. Про це пише «Главком».

За його словами, нинішні труднощі Гавани пов'язані не з обмеженнями з боку Вашингтона, а зі зміною політики Венесуели.

Рубіо зазначив, що раніше Куба отримувала від Венесуели значні обсяги нафти безкоштовно. За даними держсекретаря, кубинська влада використовувала лише частину цієї сировини для внутрішніх потреб, тоді як близько 60% отриманого палива перепродавала за готівку. «Єдина «блокада», яка сталася, полягає в тому, що венесуельці вирішили більше не давати безкоштовну нафту», – підкреслив Рубіо.

Він також додав, що за умов сучасних високих цін на енергоносії жодна країна не готова надавати такі ресурси задарма, особливо режиму, який він назвав «несоспроможним». Таким чином, дефіцит палива на острові є результатом припинення субсидій з боку Каракаса, а не зовнішнього тиску США.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про «завершення» війни з Іраном, який він вважає розгромленим. Тепер в Білому домі розглядають потенційну можливість військової операції проти Куби. 

Адміністрація Трампа активно тисне на кубинський режим за допомогою енергетичної блокади та розширених санкцій, водночас ведучи переговори з Гаваною. При цьому Вашингтон розглядає різні варіанти впливу на ситуацію на острові, включаючи жорсткіші заходи.

До слова, президент США Дональд Трамп підписав указ про розширення американських санкцій проти уряду Куби. 

Як зазначається, нові обмеження спрямовані проти осіб, організацій та пов’язаних структур, які підтримують силовий апарат кубинського уряду або причетні до корупції чи серйозних порушень прав людини. Також під санкції можуть потрапити агенти, чиновники та прихильники уряду.

Теги: Куба Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політик заявив, що Куба готова боротися у разі вторгнення США
«Якщо потрібно буде померти, ми помремо». Президент Куби відповів на погрози Трампа
13 квiтня, 08:29
Державний секретар США Марко Рубіо проведе зустріч із послами Ізраїлю та Лівану у Вашингтоні
США готують історичні переговори між Ізраїлем та Ліваном: Axios повідомив деталі
14 квiтня, 07:02
Трамп зробив заяву про Кубу
Трамп назвав наступну ціль після Ірану
13 квiтня, 21:33
Рубіо назвав момент історичним
У США пройшли переговори Ізраїлю та Лівану: сторони повідомили про «спільну позицію»
14 квiтня, 23:47
Громадяни Куби стали однією з найбільших груп іноземців, які воюють на боці Росії в Україні
Держдеп США розкрив, як Куба допомагає Росії у війні проти України
15 квiтня, 06:28
Трамп анонсував «новий світанок» для Куби
Трамп анонсував «новий світанок» для Куби
18 квiтня, 03:59
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
18 квiтня, 06:01
Так виглядає продовольча книжка на Кубі
Politico: Економічна криза на Кубі досягла критичної точки
4 травня, 05:49
Рубіо: Операція завершена
Рубіо заявив, що військова операція проти Ірану, розпочата в лютому, закінчилася
Вчора, 23:59

Політика

Рубіо закликав Китай донести до Ірану послання щодо Ормузької протоки
Рубіо закликав Китай донести до Ірану послання щодо Ормузької протоки
Держсекретар США спростував заяви про нафтову блокаду Куби
Держсекретар США спростував заяви про нафтову блокаду Куби
Politico: Європа боїться, що «вікно можливостей» Путіна настало
Politico: Європа боїться, що «вікно можливостей» Путіна настало
Президент Франції заявив, що погрози Трампа щодо тарифів марна трата часу
Президент Франції заявив, що погрози Трампа щодо тарифів марна трата часу
Трамп заявив, що «Проект Свобода» буде призупинено
Трамп заявив, що «Проект Свобода» буде призупинено
Трамп шукає спосіб покласти край війні з Іраном, але чи знайде? Аналіз NYT
Трамп шукає спосіб покласти край війні з Іраном, але чи знайде? Аналіз NYT

Новини

ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Вчора, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Вчора, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Вчора, 08:42

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua