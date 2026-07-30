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Дрони атакували стратегічний порт Тамань у Краснодарському краї (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дрони атакували стратегічний порт Тамань у Краснодарському краї (відео)
На території підприємства виникла пожежа
скриншот з відео

Супутникова система зафіксувала щонайменше 10 великих осередків займання на території порту

У ніч на 30 липня безпілотники атакували морський порт Тамань у Краснодарському краї РФ. Унаслідок удару пошкоджено портову інфраструктуру, виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.

Південна транспортна прокуратура РФ підтвердила атаку безпілотників на порт Тамань та повідомила про пошкодження інфраструктури.

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, уламки безпілотника впали на території одного з підприємств у селищі Волна Темрюцького району. Постраждали четверо людей, трьох із них госпіталізували. На території підприємства виникла пожежа.

Супутникова система NASA FIRMS зафіксувала щонайменше 10 великих осередків займання на території порту. За повідомленнями російських пабліків, густий чорний дим було видно навіть з тимчасово окупованого Криму.

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Порт Тамань є одним із найбільших логістичних вузлів на півдні Росії. Через нього здійснюється перевалка нафти й нафтопродуктів, зрідженого газу, зерна, вугілля, добрив та інших вантажів. Крім того, порт використовують для забезпечення логістики до тимчасово окупованого Криму, оскільки його транспортні підходи інтегровані з Кримським мостом.

До слова, безпілотники уразили логістичний комплекс Wildberries у місті Сарапул (Удмуртська Республіка, РФ), що розташований приблизно за 1400 км від українського кордону.

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Теги: порт росія пожежа

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Економіка

Дрони атакували стратегічний порт Тамань у Краснодарському краї (відео)
Дрони атакували стратегічний порт Тамань у Краснодарському краї (відео)
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