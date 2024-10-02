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Гетманцев пропонує оподатковувати всі посилки з-за кордону

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Гетманцев пропонує оподатковувати всі посилки з-за кордону
На думку Гетманцева держава «дуже запізнилася» з таким рішенням
фото: Pexels

Гетманцев вважає, що наявність норми про відсутність оподаткування для посилок на суму до 150 євро вносить «перекоси в оподаткуванні»

Норму про несплату податку на додану вартість при отриманні посилки з-за кордону вартістю менш як 150 євро планують виключити з законодавства. Відповідний законопроєкт уже готують. Таку заяву сьогодні, 2 жовтня, зробив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на форумі «Бізнес і війна». 

«Спілкуючись із бізнесом, я не чув іншого підходу – пільгу у вигляді 150 євро треба прибрати. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Попри те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений», – сказав політик.

За його словами, наявність норми про відсутність оподаткування для посилок на суму до 150 євро вносить «перекоси в оподаткуванні».

«Ми чомусь підтримуємо іноземного товаровиробника. Наш виробник, який виготовляє товари - від харчових продуктів до легкої промисловості – сплачує ПДВ. А той, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не сплачує. З погляду державної податкової політики це абсолютний нонсенс, безглуздя. Ми гнобимо людей, які тут створюють додану вартість, сплачують податки, на користь людей, яких ми навіть не знаємо», – висловився нардеп.

Гетманцев вважає, що держава «дуже запізнилася» з таким рішенням.

Нагадаємо, під час обговорення законопроєкту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» лунала ідея підвищити ставку податку на додану вартість одночасно зі збільшенням військового збору, однак з низки причин вона була відкинута, заявив Данило Гетманцев. 

«Коли держава приходить до людей і каже: мені не вистачає на армію ось стільки, будь ласка, давайте кожен із нас скинеться на цю святу мету, і потрібно швидко, для цього є тільки дві відповіді на сьогодні - це військовий збір і ПДВ», – сказав він. Гетманцев вважає, що запровадження податків на розкіш малоефективне.

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Теги: податки бізнес Данило Гетманцев законопроєкт

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