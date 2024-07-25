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Компанія Boeing зізналася у шахрайстві після двох авіакатастроф – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Компанія Boeing зізналася у шахрайстві після двох авіакатастроф – Reuters
Boeing визнає свою провину у шахрайстві
фото із відкритих джерел

Boeing завершує угоду про визнання  своєї провини в шахрайстві 

Американська авіабудівна корпорація Boeing погодилася визнати провину в шахрайстві та злочинній змові для завершення розслідування Мін'юстом США двох авіакатастроф. Про це пише Reuters. Мова про літаки серії 737 MAX авіакомпаній Lion Air та Ethiopian Airlines.

Зазначається, що в рамках угоди з Мін'юстом корпорація погодилася продовжити «відкрито співпрацювати з регулюючими органами» та виплатить штраф у розмірі $243,6 млн. Також Boeing інвестує не менше ніж $455 млн у вдосконалення програм із забезпечення безпеки та відповідності нормативним вимогам протягом трьох років.

Раніше повідомлялося, що Мін'юст США звинуватить Boeing у шахрайстві через порушення угоди про відстрочення судового переслідування після двох цих авіакатастроф. Міністерство запропонувало компанії угоду про визнання вини у змові з метою обману Федерального управління цивільної авіації США.

Нагадаємо, Мін'юст США звинувачує Boeing у шахрайстві через порушення угоди про відстрочку судового переслідування після двох катастроф Boeing 737 MAX. Міністерство пропонує компанії угоду про визнання вини у змові з метою обману Федерального управління цивільної авіації США. Зазначалось, що Міністерство юстиції давало Boeing час, щоб вирішити, чи визнає він себе винним чи постане перед судом.

До слова, літак Boeing 757 авіакомпанії United Airlines втратив колесо основної стійки шасі під час зльоту з аеропорту Лос-Анджелеса.Внаслідок аварії ніхто не постраждав, повітряне судно здійснило посадку в Денвері. На борту перебували 179 пасажирів та семеро членів екіпажу.

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Теги: літак штраф розслідування Boeing

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