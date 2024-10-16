У Польщі пасажир погрожував підірвати літак Краків-Париж – ЗМІ

34-річний поляк одразу після зльоту літака напав на іншого пасажира

Пілот літака, який здійснював пасажирський авіапереліт за маршрутом Краків-Париж, розвернув повітряне судно до краківського летовища «Баліце» через агресивного пасажира. Про це повідомляє Rmf24.pl

За даними видання, черговий на прикордонному пункті «Краків-Баліце» був проінформований черговим в аеропорту, що капітан рейсового літака, який летів до Парижа, просить про втручання через інцидент на борту повітряного судна.

«З’ясувалося, що 34-річний поляк одразу після зльоту літака напав на іншого пасажира, бив кулаками у вікно та сидіння та погрожував підірвати літак. Через дуже небезпечну ситуацію капітан вирішив повернути літак в аеропорт», – зазначила речниця Карпатського прикордонного загону Юстина Дрождж.

При цьому вказано, що пасажир самовільно залишив літак, але під час супроводження він знову став дуже агресивним, тому йому наділи кайданки.

Чоловіку висунуто звинувачення у невиконанні наказів командира повітряного судна щодо безпеки польотів. Йому загрожує до року позбавлення волі.

Нагадаємо, в Росії впав літак, на борту перебувало чотири людини, один із членів екіпажу під час авіакатастрофи загинув. На борту перебувало п'ять осіб, включаючи трьох членів екіпажу та двох пасажирів. Один з пасажирів загинув.

Раніше стало відомо, що російський літак Ту-154 впав в Чорне море.

До слова, в серпні в Бразилії трапилась авіакатастрофа, пасажирський літак зазнав аварії, ніхто із членів екіпажу та пасажирів не вижив.

Раніше повідомлялось, що у Франці сталась авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage.