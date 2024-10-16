Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі пасажир погрожував підірвати літак Краків-Париж – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі пасажир погрожував підірвати літак Краків-Париж – ЗМІ
Чоловіку висунуто звинувачення у невиконанні наказів командира повітряного судна щодо безпеки польотів
фото: Karpacki Oddział Straży Granicznej

34-річний поляк одразу після зльоту літака напав на іншого пасажира

Пілот літака, який здійснював пасажирський авіапереліт за маршрутом Краків-Париж, розвернув повітряне судно до краківського летовища «Баліце» через агресивного пасажира. Про це повідомляє Rmf24.pl

За даними видання, черговий на прикордонному пункті «Краків-Баліце» був проінформований черговим в аеропорту, що капітан рейсового літака, який летів до Парижа, просить про втручання через інцидент на борту повітряного судна.

«З’ясувалося, що 34-річний поляк одразу після зльоту літака напав на іншого пасажира, бив кулаками у вікно та сидіння та погрожував підірвати літак. Через дуже небезпечну ситуацію капітан вирішив повернути літак в аеропорт», – зазначила речниця Карпатського прикордонного загону Юстина Дрождж.

При цьому вказано, що пасажир самовільно залишив літак, але під час супроводження він знову став дуже агресивним, тому йому наділи кайданки.

Чоловіку висунуто звинувачення у невиконанні наказів командира повітряного судна щодо безпеки польотів. Йому загрожує до року позбавлення волі.

Нагадаємо, в Росії впав літак, на борту перебувало чотири людини, один із членів екіпажу під час авіакатастрофи загинув. На борту перебувало п'ять осіб, включаючи трьох членів екіпажу та двох пасажирів. Один з пасажирів загинув.

Раніше стало відомо, що російський літак Ту-154 впав в Чорне море. 

До слова, в серпні в Бразилії трапилась авіакатастрофа, пасажирський літак зазнав аварії, ніхто із членів екіпажу та пасажирів не вижив.

Раніше повідомлялось, що у Франці сталась авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage.

Читайте також:

Теги: тероризм Краків аеропорт літак Париж авіакатастрофа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

F-16AM (Block 20 MLU) Королівських ПС Данії
Стало відомо, коли Данія передасть Україні наступну партію F-16
16 вересня, 21:53
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
18 вересня, 03:44
Есмінець Sazanami патрулював Тайванську протоку
Токіо надіслав Пекіну важливий сигнал у Тайванській протоці
26 вересня, 13:18
У «Хезболли» тепер є новий керівник
«Хезболла» обрала нового ватажка: що про нього відомо
30 вересня, 00:14
Журналісти уже розкрили таємниці урочистостей з нагоди відкриття собору
Собор Нотр-Дам-де-Парі відкриється після пожежі: ЗМІ розкрили деталі церемонії
2 жовтня, 09:52
Росіяни вербують злочинців в Європі
Росіяни вербують криміналітет у Європі, щоб посіяти хаос та нашкодити – The Telegraph
8 жовтня, 23:20
Су-57 – це російський багатоцільовий винищувач, який РФ класифікує як літак п’ятого покоління
Росія призупинила виробництво новітніх винищувачів Су-57: причина
9 жовтня, 18:33
З Лівану евакуювали ще одну партію українців
Україна евакуювала з Лівану чергову партію своїх громадян
10 жовтня, 02:50
В РФ впав літак
В Якутії впав літак Ан-3, є жертви
13 жовтня, 07:03

Соціум

У Польщі пасажир погрожував підірвати літак Краків-Париж – ЗМІ
У Польщі пасажир погрожував підірвати літак Краків-Париж – ЗМІ
Одне з найбільших міст Польщі планує запровадити туристичний податок
Одне з найбільших міст Польщі планує запровадити туристичний податок
У Підмосков'ї вбито полковника, який воював в Україні
У Підмосков'ї вбито полковника, який воював в Україні
У Підмосков’ї палає будівля військового аеродрому «Чкаловський»
У Підмосков’ї палає будівля військового аеродрому «Чкаловський»
Доступ до ринку праці у Польщі: що може незабаром змінитись для українців
Доступ до ринку праці у Польщі: що може незабаром змінитись для українців
Керівник Житомирської ОВА підрахував кількість біженців станом на 2024 рік
Керівник Житомирської ОВА підрахував кількість біженців станом на 2024 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
187K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
84K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
13K
План перемоги. Що представить Зеленський у Верховній Раді: стали відомі перші деталі
12K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)

Новини

Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Сьогодні, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua