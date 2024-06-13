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Всесвітня рада із золота зробила заяву, яка може підірвати ціни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Всесвітня рада із золота зробила заяву, яка може підірвати ціни
Запаси золота у світі зменшуються
фото із відкритих джерел

За висновками експертів, світові запаси золота закінчуються

Труднощі з видобутком золота зростають, що підтверджують висновки експертів Всесвітньої ради із золота. Як пише польське видання Gazeta, світові експерти попереджають, що видобуток цього дорогоцінного металу наштовхнувся на значні труднощі. Простіше кажучи, золото закінчується. Знайти нові родовища стає дедалі важче.

«Ми спостерігали рекордне зростання видобутку на шахтах у першому кварталі 2024 року – на 4%, якщо порівнювати з минулим періодом», – розповів Джон Рід, головний ринковий стратег Всесвітньої ради із золота. Джон Рід також уточнив, що якщо подивитися на ринок золота ширше, то він фактично стабілізувався в 2016-2018 років, і з того часу зростання видобутку було мінімальним.

За даними Міжнародної торгової асоціації, у 2023 році видобуток корисних копалин зріс лише на 0,5% порівняно з попереднім роком. 2022 року зростання склало 1,35%, а 2021-го – 2,7%. Але у 2020 році світове виробництво золота зафіксувало перше за десятиліття зниження – на 1%.

Експерт констатував, що знайти нові родовища золота стає дедалі важче у всьому світі. Плюс широкомасштабний видобуток цього металу дуже капіталомісткий і вимагає величезних дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт. Щоб шахта була готова до видобутку, потрібно в середньому 10-20 років. Навіть під час розвідувальних робіт ймовірність того, що знахідка стане промисловим видобутком, невелика – всього близько 10%.

Як пише видання, згідно із статистикою, на сьогодні у світі було видобуто близько 187 тис. тонн золота, більша частина якого надійшла з Китаю, Південної Африки та Австралії. За даними Геологічної служби США, запаси золота, які можна видобути, наразі оцінюються приблизно в 57 тис. тонн.

До слова, ціна на золото підскочила до історичного максимуму через очікування, що Федеральна резервна система почне пом'якшувати монетарну політику цього року, а також через зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg. Золото подорожчало на 1,4% і досягло $2450,07 за унцію, перевищивши попередній денний рекорд, досягнутий у квітні. 

Читайте також: Вартість золота встановила новий історичний рекорд – Reuters
Теги: рекорд золото

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