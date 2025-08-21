Головна Світ Економіка
Євросоюз і США опублікували спільну заяву про торговельну угоду

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
ЄС та США узгодили спільну заяву, яка формалізує торговельну угоду
ЄС скасує тарифи на всі промислові американські товари, а США – застосують тариф у 15%

Сполучені Штати та Європейський Союз остаточно закріпили торговельну угоду. Вона містить 15% тариф США на більшість європейських товарів, включно з автомобілями, ліками, напівпровідниками та деревиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію Європейської комісії.

«Сполучені Штати та Європейський Союз із задоволенням оголошують, що досягли домовленості щодо рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю», – йдеться у документі.

У спільній заяві ЄС зобов'язався скасувати мита на всі промислові товари зі США і надати пріоритетний доступ на ринок для американської сільгосппродукції та морепродуктів. Американська сторона заявила, що готова знизити чинні 27,5% тарифів на автомобілі та автозапчастини. Це станеться після того, як Брюссель внесе законопроєкт про зниження мит на товари США.

Також в тексті підкреслюється, що договір може бути розширено, щоб охопити нові сфери і поліпшити доступ на ринки.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Європейський Союз досягли торговельної угоди. Проте, на думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, досягнутий компроміс у тарифній суперечці створить серйозні проблеми для німецької економіки.

Згідно з угодою, ЄС має намір скасувати тарифи на всі промислові товари зі США та забезпечити преференційний доступ до ринку для широкого спектра морепродуктів та сільськогосподарських товарів зі США. Своєю чергою, починаючи з 1 вересня 2025 року, Сполучені Штати зобов’язуються застосовувати тариф у 15% щодо більшості товарів, що походять з Європейського Союзу

Як повідомлялося, уряд Китаю, синхронно з адміністрацією Сполучених Штатів, продовжив ще на 90 днів відтермінування додаткового митного тарифу у розмірі 24% на американський імпорт.

До слова, президент США Дональд Трамп затвердив новий тарифний план, який передбачає збереження базової митної ставки на рівні 10%.

