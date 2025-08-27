США запровадили 50% мита проти Індії через купівлю російської нафти

Указ Трампа про введення додаткових мит для Індії, який він підписав 6 серпня, набрав чинності

У середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Нові тарифи набули чинності о 00:01 за Вашингтоном (07:01 за Києвом) 27 серпня, подвоївши мито у 25% для Індії. Як пише Bloomberg, деякі ключові галузі промисловості будуть звільнені від американських мит, зокрема експорт електроніки, що поки що збереже масштабні інвестиції Apple у нові заводи в Індії, та фармацевтичної продукції.

Агентство зазначає, що «нищівна» та «захмарно висока» ставка створює для Індії, яка має найбільшу економіку, що розвивається, у світі, ризики падіння об'єму торгівлі зі своїм найбільшим експортним партнером. Мита також загрожують конкурентоспроможності експорту Індії порівняно з Китаєм та В'єтнамом, водночас викликаючи питання щодо амбіцій прем'єр-міністра Нарендри Моді перетворити країну на великий виробничий центр.

Водночас економічний вплив тарифів може бути пом’якшений тим фактом, що економіка Індії значною мірою залежить від внутрішнього попиту, а не від експорту. Приватне споживання становить близько 60% ВВП Індії. І хоча США є найбільшим експортним ринком Індії з поставками на суму $87,4 млрд у 2024 році, це лише 2% від загального ВВП Індії, який, за оцінками Citigroup Inc., через мита Трампа може знизитися на 0,6−0,8 процентного пункту.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про введення 25% мит для Індії. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

До слова, заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти. Його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації.