Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США запровадили 50% мита проти Індії через купівлю російської нафти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США запровадили 50% мита проти Індії через купівлю російської нафти
Міністерство закордонних справ Індії назвало мита Трампа несправедливими та нерозумними
скріншот з трансляції Білого дому

Указ Трампа про введення додаткових мит для Індії, який він підписав 6 серпня, набрав чинності

У середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Нові тарифи набули чинності о 00:01 за Вашингтоном (07:01 за Києвом) 27 серпня, подвоївши мито у 25% для Індії. Як пише Bloomberg, деякі ключові галузі промисловості будуть звільнені від американських мит, зокрема експорт електроніки, що поки що збереже масштабні інвестиції Apple у нові заводи в Індії, та фармацевтичної продукції.

Агентство зазначає, що «нищівна» та «захмарно висока» ставка створює для Індії, яка має найбільшу економіку, що розвивається, у світі, ризики падіння об'єму торгівлі зі своїм найбільшим експортним партнером. Мита також загрожують конкурентоспроможності експорту Індії порівняно з Китаєм та В'єтнамом, водночас викликаючи питання щодо амбіцій прем'єр-міністра Нарендри Моді перетворити країну на великий виробничий центр.

Водночас економічний вплив тарифів може бути пом’якшений тим фактом, що економіка Індії значною мірою залежить від внутрішнього попиту, а не від експорту. Приватне споживання становить близько 60% ВВП Індії. І хоча США є найбільшим експортним ринком Індії з поставками на суму $87,4 млрд у 2024 році, це лише 2% від загального ВВП Індії, який, за оцінками Citigroup Inc., через мита Трампа може знизитися на 0,6−0,8 процентного пункту.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про введення 25% мит для Індії. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

До слова, заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти. Його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації.

Читайте також:

Теги: Індія тарифи США нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грем: Путін серйозно прорахувався з президентом Трампом
Конгрес США готовий сприяти переговорам щодо України – Грем
28 липня, 20:20
Трамп оголосив у п'ятницю, що він розміщує два атомні підводні човни в «відповідних регіонах» поблизу Росії
Трамп підтвердив прибуття двох ядерних субмарин у регіон поблизу РФ
4 серпня, 08:54
Трамп підписав указ
Трамп відтермінував указом запровадження тарифів для Китаю
12 серпня, 04:39
Пекін також пообіцяв вжити необхідних кроків для призупинення або скасування нетарифних контрзаходів щодо США
Китай відклав запровадження митного тарифу щодо США
12 серпня, 06:22
США мали прибути до Індії для проведення чергового раунду переговорів, однак поїздку скасували
США скасували торговельні переговори з Індією
17 серпня, 01:59
Володимир Зеленський прибув до Брюсселю
Володимир Зеленський прибув до Брюсселю
17 серпня, 15:11
Окрім військових, розгортають підводний атомний човен, авіацію розвідки, кілька есмінців та ракетний крейсер
США розгортають морську піхоту та ВМС у Південному Карибському морі
18 серпня, 03:23
З моменту вступу на посаду Трампа його адміністрація зосередилася на депортації мігрантів
США розпочали перевірку 55 млн чинних віз іноземців
22 серпня, 13:01
Росіянам довелося змиритися із тим, що Україна «матиме територіальну цілісність», переконує Венс
Венс розповів, на які поступки у переговорному процесі пішла Росія
24 серпня, 17:53

Економіка

США запровадили 50% мита проти Індії через купівлю російської нафти
США запровадили 50% мита проти Індії через купівлю російської нафти
Німеччина та Бельгія виступили проти конфіскації російських активів
Німеччина та Бельгія виступили проти конфіскації російських активів
Американська компанія домовляється про відновлення видобутку нафти у Росії – WSJ
Американська компанія домовляється про відновлення видобутку нафти у Росії – WSJ
Росія нарощує експорт нафти після ударів дронів – Reuters
Росія нарощує експорт нафти після ударів дронів – Reuters
Індія скорочує імпорт російської нафти – Bloomberg
Індія скорочує імпорт російської нафти – Bloomberg
Білоруська економіка наближається до стагнації: деталі від розвідки
Білоруська економіка наближається до стагнації: деталі від розвідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
41K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
24K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
8032
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
6769
«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua