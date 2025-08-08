Про що сигналізує потенційна зустріч Трампа з Путіним: версія Sky News

Останній раз Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися у липні 2018 року

«Немає жодних ознак того, що Москва готова пом'якшити свою переговорну позицію»

Перша за багато років зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна «не обов'язково означає припинення вогню в Україні». Про це пише Sky News, передає «Главком».

«Саміт Путіна і Трампа не обов'язково означає припинення вогню. З одного боку, це може сигналізувати про те, що досягнуто точки згоди, і для її закріплення потрібна особиста зустріч. Такої позиції завжди дотримувалася Росія. Вона постійно заявляє, що зустрінеться на президентському рівні лише за умови домовленості.З іншого боку, там може не бути нічого суттєвого. Це може бути просто показуха», – зазначає видання.

Sky News пише, що це може бути черговою спробою Кремля «розрядити гнів Дональда Трампа та уникнути його дедлайну». Як відомо, Трамп оголошував про дедлайн щодо запровадження санкцій.

«Зрештою, немає жодних ознак того, що Москва готова пом'якшити свою переговорну позицію чи відступити від своїх цілей на полі бою», – додає видання.

Що відомо про майбутню зустріч Трампа та Путіна

Після того, як спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідав Москву для переговорів з диктатором Путіним з'явились численні публікації про майбутню зустріч Трампа та Путіна.

Репортерка CNN розповіла, що саме росіяни висловили бажання зустрітися з Трампом. Згодом Трамп на брифінгу заговорив про високу можливість вже його особистої зустрічі з російським диктатором.

Помічника Путіна Юрій Ушаков зазначив, що Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями.

Низка російських медіа з посиланням на власні «джерела» повідомляють, що зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом може відбутися 15 серпня.

Водночас сторони не хочуть обговорювати, де саме пройде зустріч, але Путін на зустрічі з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів заявив, що ОАЕ будуть «цілком підходящим» місцем для проведення зустрічі.