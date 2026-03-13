Головна Світ Економіка
Нафта РФ знову на ринку: США зробили тимчасовий виняток

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

США тимчасово дозволили продаж російської нафти, що вже транспортується морем

Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня. Про це повідомляє ВВС, пише «Главком».

Згідно з ліцензією, дозволяється постачання та продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів, які були завантажені на судна починаючи з 12 березня. Документ діятиме до опівночі за вашингтонським часом 11 квітня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що рішення має обмежений характер і не спрямоване на підтримку російського бюджету.

«Це вузькоспеціалізований, короткостроковий захід, який стосується лише нафти, що вже перебуває в дорозі», – заявив Бессент. За його словами, такий крок має допомогти стабілізувати світові енергетичні ринки на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Як повідомлялось, Росія отримує значні додаткові доходи від продажу нафти через різке зростання світових цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. За оцінками аналітиків, Москва може заробляти до $150 млн щодня додаткових надходжень до бюджету.

Зауважимо, світовий ринок нафти переживає серйозні потрясіння через війну на Близькому Сході. Через атаки на енергетичну інфраструктуру та зупинку руху танкерів видобуток у регіоні скоротився на мільйони барелів на добу. 

Нагадаємо, що Сполучені Штати випустять 172 млн барелів нафти зі свого стратегічного нафтового резерву, щоб стримати різке зростання цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп дозволив почати використання резервів вже з наступного тижня. Постачання цього обсягу на ринок триватиме приблизно 120 днів відповідно до запланованих темпів відвантаження. 

