Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Естонія викрила схему постачання люксових авто до РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Естонія викрила схему постачання люксових авто до РФ
Естонія заарештувала жінку у справі про обходження санкцій ЄС
фото: ERR

Суд заарештував жінку, підозрювану в обході санкцій ЄС

Естонський суд заарештував на два місяці громадянку країни, яку підозрюють у порушенні санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі. За версією слідства, вона брала участь у схемі постачання люксових автомобілів до цих країн через територію ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.

Слідчі Податково-митного департаменту Естонії затримали підозрювану у справі про обходження санкцій. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття жінки під варту, оскільки існували ризики, що вона може ухилятися від слідства або продовжити протиправну діяльність.

У четвер суд задовольнив це клопотання і постановив арештувати жінку на період попереднього розслідування строком до двох місяців. За попередніми даними, підозрювана протягом кількох років діяла разом із діловим партнером. Вони використовували різні комерційні компанії для організації постачання люксових автомобілів до Росії та Білорусі.

Слідство вважає, що через цю схему було вивезено санкційні товари на загальну суму близько 25 мільйонів євро. Йдеться щонайменше про 209 автомобілів.

За версією слідства, учасники схеми діяли скоординовано. Один із підозрюваних купував автомобілі від імені компаній у країнах Європейського Союзу, а також відповідав за пошук покупців у країнах призначення та комунікацію з ними.

Інший учасник схеми організовував логістику таким чином, щоб автомобілі, попри чинну заборону на експорт, все ж потрапляли до партнерів у Росії та Білорусі. «Йдеться про масштабну та продуману схему, метою якої було отримання доходу та обхід встановлених санкцій», – заявила державний прокурор Енелі Лаурітс.

Керівниця Північного відділу слідчого департаменту Податково-митного департаменту Яаніка Мяндла зазначила, що розслідування було складним і вимагало міжнародної співпраці.

«Слідство було дуже насиченим деталями і включало тісну міжнародну співпрацю. Порушення міжнародних санкцій перебувають під підвищеною увагою Податково-митного департаменту, і запобігання, виявлення, провадження та припинення кожного порушення допомагає забезпечити роботу міжнародних санкцій та їхній реальний вплив», – заявила вона.

Раніше хар'юський повітовий суд виніс вирок 50-річному Анатолію Привалову, який має громадянство Ізраїлю. Його визнали винним у багаторічній співпраці зі спецслужбами РФ проти національної безпеки Естонії.

Читайте також:

Теги: Естонія санкції суд росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль готує оптимізацію витрат бюджету
Падіння доходів змусило Кремль переглянути витрати бюджету
Вчора, 21:28
У Великому Новгороді дрони атакували хімзавод «Акрон» (відео)
У Великому Новгороді дрони атакували хімзавод «Акрон» (відео)
9 березня, 07:52
Іранський прапор розміщено серед руїн та уламків поруч зі зруйнованою житловою будівлею поблизу площі Фірдоусі в Тегерані
Війна Трампа в Ірані нагадує вторгнення Путіна в Україну: п’ять спільних рис від NYT
8 березня, 15:59
Ту-142 – це російський дальній протичовновий літак морської авіації, призначений для виявлення та знищення підводних човнів і ведення морської розвідки на великих відстанях
США та Канада перехопили російські літаки біля Аляски
5 березня, 08:54
Україна вперше з 2023 року показала чистий приріст території
Україна в лютому вперше за три роки звільнила більше території, ніж втратила
4 березня, 10:35
Українська журналістка оскаржує статус «іноагентів» в Росії
Росія оголосила українську журналістку «іноагенткою»
3 березня, 21:59
Відсутність санкцій дозволяє цим компаніям легально закуповувати іноземне обладнання, верстати та електронні компоненти через країни-посередники
Українська розвідка назвала виробників російських гелікоптерів, яких досі не торкнулися санкції
25 лютого, 08:48
Росіяни готуються вкрасти Шпіцберген?
Доки Трамп зайнятий Гренландією, Росія націлилася на ще один острів НАТО в Арктиці – WSJ
21 лютого, 18:15
Кремль пояснює ці кроки необхідністю захисту національної безпеки
Росія посилює контроль: з’явилися «дитячі» номери та прив'язка SIM-карт до IMEI
18 лютого, 13:03

Економіка

Естонія викрила схему постачання люксових авто до РФ
Естонія викрила схему постачання люксових авто до РФ
Команда Трампа почала збирати компромат на імпорт з Євросоюзу та Китаю
Команда Трампа почала збирати компромат на імпорт з Євросоюзу та Китаю
Російський ринок оптоволокна опинився на межі вимирання – розвідка
Російський ринок оптоволокна опинився на межі вимирання – розвідка
США використають стратегічний резерв нафти для стримування цін
США використають стратегічний резерв нафти для стримування цін
Майже $2 млрд на день. Пентагон оцінив витрати США на операцію проти Ірану
Майже $2 млрд на день. Пентагон оцінив витрати США на операцію проти Ірану
Сенатори-демократи закликали розслідувати послаблення санкцій проти Росії
Сенатори-демократи закликали розслідувати послаблення санкцій проти Росії

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua