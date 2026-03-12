Естонія викрила схему постачання люксових авто до РФ

Суд заарештував жінку, підозрювану в обході санкцій ЄС

Естонський суд заарештував на два місяці громадянку країни, яку підозрюють у порушенні санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі. За версією слідства, вона брала участь у схемі постачання люксових автомобілів до цих країн через територію ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.

Слідчі Податково-митного департаменту Естонії затримали підозрювану у справі про обходження санкцій. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття жінки під варту, оскільки існували ризики, що вона може ухилятися від слідства або продовжити протиправну діяльність.

У четвер суд задовольнив це клопотання і постановив арештувати жінку на період попереднього розслідування строком до двох місяців. За попередніми даними, підозрювана протягом кількох років діяла разом із діловим партнером. Вони використовували різні комерційні компанії для організації постачання люксових автомобілів до Росії та Білорусі.

Слідство вважає, що через цю схему було вивезено санкційні товари на загальну суму близько 25 мільйонів євро. Йдеться щонайменше про 209 автомобілів.

За версією слідства, учасники схеми діяли скоординовано. Один із підозрюваних купував автомобілі від імені компаній у країнах Європейського Союзу, а також відповідав за пошук покупців у країнах призначення та комунікацію з ними.

Інший учасник схеми організовував логістику таким чином, щоб автомобілі, попри чинну заборону на експорт, все ж потрапляли до партнерів у Росії та Білорусі. «Йдеться про масштабну та продуману схему, метою якої було отримання доходу та обхід встановлених санкцій», – заявила державний прокурор Енелі Лаурітс.

Керівниця Північного відділу слідчого департаменту Податково-митного департаменту Яаніка Мяндла зазначила, що розслідування було складним і вимагало міжнародної співпраці.

«Слідство було дуже насиченим деталями і включало тісну міжнародну співпрацю. Порушення міжнародних санкцій перебувають під підвищеною увагою Податково-митного департаменту, і запобігання, виявлення, провадження та припинення кожного порушення допомагає забезпечити роботу міжнародних санкцій та їхній реальний вплив», – заявила вона.

Раніше хар'юський повітовий суд виніс вирок 50-річному Анатолію Привалову, який має громадянство Ізраїлю. Його визнали винним у багаторічній співпраці зі спецслужбами РФ проти національної безпеки Естонії.