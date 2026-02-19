Головна Світ Політика
search button user button menu button

10 днів на роздуми: Трамп анонсував радикальне рішення щодо Ірану

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
10 днів на роздуми: Трамп анонсував радикальне рішення щодо Ірану
Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готує «дуже потужну відповідь» на ядерну програму Ірану
фото: CNP

Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати інформацію щодо угоди з Іраном протягом 10 днів, та пригрозив «поганими речами»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація визначиться з подальшими кроками стосовно Ірану в найближчі 10 діб. Про це, як повідомляє «Главком», Трамп заявив під час засідання своєї Ради миру у Вашингтоні.

Президент США Дональд Трамп підкреслив, що Тегеран має зробити вибір: або укласти «реальну та жорстку» ядерну угоду, або зіткнутися з наслідками.

«У них є 10 днів, щоб показати серйозність намірів», – попередив Трамп. 

Адміністрація Трампа наполягає на повному припиненні іранської ракетної програми та підтримки проксі-угруповань у регіоні.

Трамп заявив, що переговори США та Ірану «були хорошими», але сторони мають укласти угоду, інакше трапляться «погані речі».

«Як ви знаєте, ведуться хороші переговори. Протягом багатьох років доведено, що укласти значущу угоду з Іраном нелегко. Ми маємо укласти значущу угоду, інакше трапляться погані речі», – сказав Трамп.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти посадовців Ірану. Сполучені Штати Америки оголосили про нові санкції у відповідь на насильницьке придушення загальнонаціональних протестів. Відповідне рішення передбачає візові обмеження для представників влади Ірану та осіб, причетних до репресивних дій.

У Вашингтоні наголосили, що санкційна політика спрямована на тих, хто, за оцінкою американської сторони, причетний до порушень прав людини під час протестів.

Читайте також:

Теги: Іран США Дональд Трамп ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індійські нафтопереробні заводи мають кращі альтернативи російській нафті
Індія розглядає можливість закупівлі нафти зі США та Венесуели на тлі скорочення експорту з Росії
11 лютого, 22:30
Китайський лідер Сі Цзіньпін відвідає Білий дім до кінця року
Трамп назвав дату приїзду китайського лідера до США
9 лютого, 11:52
CNN: Політична реальність та суспільний гнів стримують амбіції Трампа
CNN: Політична реальність та суспільний гнів стримують амбіції Трампа
8 лютого, 02:15
США закликали громадян мати план виїзду з Ірану
США знову закликали американців негайно покинути Іран
6 лютого, 07:57
Дональд Трамп назвав церемонію «Ґреммі» сміттям
Трамп розкритикував «Ґреммі» через жарти про його причетність до подій на острові Епштейна
2 лютого, 15:10
Трамп рішуче налаштований до Росії
Енергетичне перемир'я. У Путіна два шляхи і обидва погані
30 сiчня, 13:03
Як Путін перекладає провину за війну на Трампа
Путін перекладає провину за війну на Трампа
25 сiчня, 15:47
Розміщення ракет США, видобування корисних копалин: що передбачає угода щодо Гренландії
Розміщення ракет США, видобування корисних копалин: що передбачає угода щодо Гренландії
23 сiчня, 06:42
Тарифи більше не потрібні: Трамп заявив, що досяг угоди щодо Гренландії з генсеком НАТО
Тарифи більше не потрібні: Трамп заявив, що досяг угоди щодо Гренландії з генсеком НАТО
21 сiчня, 23:18

Політика

ЄС заперечив встановлення дедлайну Україні для ремонту нафтопроводу «Дружба»
ЄС заперечив встановлення дедлайну Україні для ремонту нафтопроводу «Дружба»
10 днів на роздуми: Трамп анонсував радикальне рішення щодо Ірану
10 днів на роздуми: Трамп анонсував радикальне рішення щодо Ірану
У Вашингтоні стартувало перше засідання Ради миру
У Вашингтоні стартувало перше засідання Ради миру
ЄС остаточно визнав Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією
ЄС остаточно визнав Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією
Трамп планує побудувати у секторі Гази військову базу на 5000 осіб
Трамп планує побудувати у секторі Гази військову базу на 5000 осіб
Нідерланди виділили €2 млн на повернення українських дітей, викрадених РФ
Нідерланди виділили €2 млн на повернення українських дітей, викрадених РФ

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua