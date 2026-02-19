10 днів на роздуми: Трамп анонсував радикальне рішення щодо Ірану

Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готує «дуже потужну відповідь» на ядерну програму Ірану

Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати інформацію щодо угоди з Іраном протягом 10 днів, та пригрозив «поганими речами»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація визначиться з подальшими кроками стосовно Ірану в найближчі 10 діб. Про це, як повідомляє «Главком», Трамп заявив під час засідання своєї Ради миру у Вашингтоні.

Президент США Дональд Трамп підкреслив, що Тегеран має зробити вибір: або укласти «реальну та жорстку» ядерну угоду, або зіткнутися з наслідками.

«У них є 10 днів, щоб показати серйозність намірів», – попередив Трамп.

Адміністрація Трампа наполягає на повному припиненні іранської ракетної програми та підтримки проксі-угруповань у регіоні.

Трамп заявив, що переговори США та Ірану «були хорошими», але сторони мають укласти угоду, інакше трапляться «погані речі».

«Як ви знаєте, ведуться хороші переговори. Протягом багатьох років доведено, що укласти значущу угоду з Іраном нелегко. Ми маємо укласти значущу угоду, інакше трапляться погані речі», – сказав Трамп.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти посадовців Ірану. Сполучені Штати Америки оголосили про нові санкції у відповідь на насильницьке придушення загальнонаціональних протестів. Відповідне рішення передбачає візові обмеження для представників влади Ірану та осіб, причетних до репресивних дій.

У Вашингтоні наголосили, що санкційна політика спрямована на тих, хто, за оцінкою американської сторони, причетний до порушень прав людини під час протестів.