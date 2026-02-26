Головна Світ Політика
Президентка Європарламенту закликає ЄС негайно нанести удар по тіньовому флоту РФ

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Мецола заявила, що ЄС робить недостатньо, щоб зупинити російський тіньовий флот
фото з відкритих джерел

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола визнала, що європейські країни продовжують фінансувати війну Росії в Україні, купуючи нафту і газ

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала країни Європейського Союзу до рішучих і швидких дій проти російського тіньового флоту. За її словами, Брюссель має припинити ігнорувати морські схеми Кремля, які дозволяють Москві обходити санкції та фінансувати війну проти України. Про це вона сказала в ефірі Sky News, інформує «Главком».

Роберта Мецола заявила, що блоку потрібно більше співпрацювати, щоб переконатися, що судна, що перевозять нелегальні товари, не продовжують йти через європейські води.

«Ми все ще маємо зробити більше щодо тіньового флоту, більше суден потрібно конфіскувати», – сказала вона.

Президентка Європейського парламенту зазначила, що були виявлені судна, які швидко змінювали свої прапори, перереєстровуючись з однієї юрисдикції в іншу «незаконним чином». Відтак вона визнала, що ЄС «потрібно діяти швидше».

«Я думаю, що ми добре працюємо, але нам потрібно працювати ще краще», – сказала вона.

Також пані Мецола зазначила, що санкцій потрібно ще більше.

«Для нас будь-яка можливість того, що Росія продовжуватиме вести війну проти України та проти Європи в цілому, використовуючи кошти, які могли б ненавмисно або явно надходити з Європейського Союзу, є неприйнятною», – додала вона.

Нагадаємо, країни «Групи семи» у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії підтвердили незмінну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності.

У документі наголошується на підтримці зусиль США щодо просування мирного процесу та залучення сторін до переговорів. «Ми висловлюємо нашу незмінну підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення цих цілей шляхом ініціювання мирного процесу та залучення сторін до прямих переговорів. Європа відіграє провідну роль у цьому процесі разом з іншими партнерами», – зазначено у заяві.

Учасники «сімки» також підкреслили, що лише Україна та Росія можуть досягти мирної угоди шляхом добросовісних переговорів. Крім політичних сигналів, країни G7 відзначили й практичну допомогу Києву, зокрема у сфері енергетики.

Теги: нафта газ санкції Європарламент флот

