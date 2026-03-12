Війна на Близькому Сході різко збільшила доходи РФ: скільки Путін заробляє в день

Путін заробляє $150 млн на день через війну з Іраном

Стрибок цін на нафту приніс Кремлю сотні мільйонів щодня

Росія отримує значні додаткові доходи від продажу нафти через різке зростання світових цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. За оцінками аналітиків, Москва може заробляти до $150 млн щодня додаткових надходжень до бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За підрахунками видання, Росія вже отримала від $1,3 до $1,9 млрд так званого «неочікуваного прибутку» у вигляді податків на експорт нафти. Це сталося після фактичного закриття Ормузької протоки, що спричинило різке зростання попиту на російську нафту з боку Індії та Китаю.

Financial Times, посилаючись на галузеві дані та оцінки аналітиків, прогнозує, що до кінця березня додаткові доходи російського бюджету можуть сягнути $3,3-$4,9 млрд.

Розрахунки базуються на припущенні, що середня ціна російської нафти марки Urals у березні становитиме приблизно $70-$80 за барель.

Для порівняння, у попередні два місяці ціна трималася біля позначки близько $52 за барель. Таким чином, різке зростання цін на нафту кардинально змінило ситуацію для російської економіки.

До початку ескалації навколо Ірану Росія, за даними Financial Times, відчувала серйозний тиск через падіння цін на нафту та втрату частини продажів на індійському ринку.

Це було пов’язано, зокрема, з посиленням тиску з боку США. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у лютому експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів скоротився на 11,4% – до 6,6 млн барелів на добу. Це стало найнижчим показником з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

До слова, Сполучені Штати випустять 172 млн барелів нафти зі свого стратегічного нафтового резерву, щоб стримати різке зростання цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході.