Резолюція ООН про підтримку миру в Україні. Келлог розкритикував позицію США

Кіт Келлог наголосив, що війна в Україні – це «не бізнес-угода» для США

Сполучені Штати відмовилися підтримувати документ, який підтверджує суверенітет України, бо це нібито може зірвати мирні переговори

Колишній спецпосланець США Кіт Келлог розкритикував позицію Сполучених Штатів, які утрималися від голосування за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН на підтримку тривалого миру в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис експосадовця.

«ООН проголосувала за тривалий мир в Україні, а ми утрималися. Зрозумійте самі. Російська Федерація була проти цієї декларації. Хіба чотири роки війни не достатньо? Хіба зникнення дітей, обстріл міст і вбивства невинних людей не достатньо? Це не бізнес-угода – це війна», – написав він.

Своєю чергою заступниця посла США в ООН Теммі Брюс на Генасамблеї наголошувала, що «резолюція містить формулювання, які, ймовірно, відвернуть увагу від поточних переговорів, а не сприятимуть обговоренню всього спектру дипломатичних шляхів, що можуть прокласти шлях до тривалого миру». Вона додала, що США все ще працюють над припиненням війни.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Підтримка тривалого миру в Україні», якою закликала до негайного припинення вогню та наголосила на необхідності поваги до суверенітету й територіальної цілісності України. Документ підтримали 107 держав, проти проголосували 12 країн, ще 51 утрималася. Серед тих, хто виступив проти: Росія, Білорусь, Північна Корея, Іран, Куба, Нікарагуа, Малі, Нігер, Судан, Буркіна-Фасо, Бурунді та Еритрея.

У резолюції зазначається, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже чотири роки та має руйнівні наслідки для регіональної і глобальної стабільності. Генасамблея підтвердила «тверду відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води».

Документ також висловлює «глибоке занепокоєння у зв’язку з посиленими нападами РФ на цивільних осіб, цивільні об’єкти та критично важливу енергетичну інфраструктуру, а також у зв’язку з серйозним погіршенням гуманітарної ситуації».