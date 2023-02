Санкції працюють: нафтові доходи РФ у січні впали на третину

Відсьогодні щоденні втрати російської економіки становитимуть $280 млн

Санкції і «цінові стелі» досягли поставлених цілей: доходи Москви від експорту нафти у січні 2023 року впали майже на 30% у порівнянні з січнем 2022 року, тобто приблизно на $8 млрд. Про це пише Reuters з посиланням на заяву виконавчого директора Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіха Біроля.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 лютого, набула чинності заборона на імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів із Росії, зокрема бензину, дизеля, гасу, нафти та мазуту. Також відсьогодні стало діяти правило, яке заклало основу для визначення стелі цін щодо морських перевезень російської нафти до третіх країн.

За оцінками фінського Центру досліджень в галузі енергетики і чистого повітря (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA), якщо раніше санкції у нафтовій сфері щоденно обходилися Росії у приблизно $172 млн втрат, то з 5 лютого цей показник становитиме $280 млн на день.

Фатіх Бірол вважає, що паливні ринки можуть зіткнутися з труднощами в короткостроковій перспективі, оскільки глобальні торговельні шляхи «перетасовуються», аби дати більше можливостей для Європи, яка буде більше імпортувати нафти з Азії, Близького Сходу та Сполучених Штатів. Це може змусити інші ринки, такі як Латинська Америка, шукати альтернативних постачальників. Проте Бірол заявив, що баланс ринку палива може покращитися з другого півріччя 2023, оскільки в усьому світі буде додано більше переробних потужностей.