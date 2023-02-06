Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Не можна навіть у каністрочці. Естонія жорстко виступає проти нафтопродуктів із РФ

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Не можна навіть у каністрочці. Естонія жорстко виступає проти нафтопродуктів із РФ
фото з відкритих джерел

Відсьогодні єдиний російський нафтопродукт, який може потрапити на територію країни, це бензин в паливному баці автомобіля; навіть додаткова каністра в багажнику під забороною

Перехідний період санкції, введених ЄС щодо нафтопродуктів з РФ, завершився 5 лютого. Відповідно, з сьогоднішнього дня їх ввезення до країн Євросоюзу заборонено. Про це повідомляє офіційний сайт уряду Естонії та детально роз’яснює, як нові правила контролюватимуться на естонсько-російському кордоні.

«Паливо, яке використовується для механічних транспортних засобів, також входить до списку заборонених товарів», – цитує сайт слова Пірет Тінкус, керівницю однієї зі служб митного відділу Податково-митного департаменту.

За її словами, раніше 80% легкових автомобілів при перетині кордону з Естонією мали в багажнику 10-літрова каністру з додатковим паливом. А тепер не матимуть. Бо заборонено.

Паливо в Росії можна купити лише в тому обсязі, який потрібен автовласнику для завершення поїздки. За словами Пірет Тінкус, це означає,тільки те паливо, яке знаходиться в стандартному паливному баку транспортного засобу. «Забороняється ввозити паливо в каністрі, яке було куплено в Росії, оскільки таке ввезення не відповідає основній меті, тобто завершенню поїздки», – наголосила посадовиця. І додала, що аналогічне правило для бажаючих ввезти російські нафтопродукти хоча б 10-лістровими каністрами діятиме у всіх державах Балтії та у Фінляндії.

Ба більше. Залити повний бак до кордону, щоб злити бензин на території Естонії, теж не вийде. «Порушенням санкції вважається зливання палива з транспортного засобу після перетину кордону та його передачі за плату або безкоштовно. Паливо дозволяється зливати лише з метою ремонту транспортного засобу, якщо воно пізніше заливається назад у бак машини», – акцентує урядовий сайт.

Нагадаємо, 5 лютого стало днем завершення одразу кількох послаблень, які діяли для російського нафтового сектору. Приміром, з цього тижня повноцінно набула чинності заборона на імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів із Росії та стала діяти «стеля цін» щодо морських перевезень російської нафти до третіх країн. Фінський Центр досліджень в галузі енергетики і чистого повітря (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA) підрахував: якщо раніше санкції у нафтовій сфері щоденно обходились Росії у приблизно $172 млн втрат, то відтепер цей показник становитиме $280 млн на день.

Теги: бензин нафта Естонія санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціна на нафту з Росію неухильно падає
Росія програє війну на виснаження
10 сiчня, 11:43
Нові обмеження цін на російську нафту: якими будуть ліміти
Нові обмеження цін на російську нафту: якими будуть ліміти
11 сiчня, 15:14
Естонія передала Україні усі 155 мм гаубиці. Росія відреагувала
Естонія передала Україні усі 155 мм гаубиці. Росія відреагувала
23 сiчня, 13:48

Економіка

Не можна навіть у каністрочці. Естонія жорстко виступає проти нафтопродуктів із РФ
Не можна навіть у каністрочці. Естонія жорстко виступає проти нафтопродуктів із РФ
Замість НАТО дайте свято. В чому причина найбільшого за 10 років протесту в Данії
Замість НАТО дайте свято. В чому причина найбільшого за 10 років протесту в Данії
Санкції працюють: нафтові доходи РФ у січні впали на третину
Санкції працюють: нафтові доходи РФ у січні впали на третину
Ембарго в дії: Росія більше не може постачати нафтопродукти до ЄС
Ембарго в дії: Росія більше не може постачати нафтопродукти до ЄС
Вперше в історії: прокурор з США віддає Україні заморожені активи олігарха з РФ
Вперше в історії: прокурор з США віддає Україні заморожені активи олігарха з РФ
США посилюють санкції проти іранського виробника «Шахедів»
США посилюють санкції проти іранського виробника «Шахедів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Болгарський політик розказав, як український посол нашкодив наданню зброї України
27K
Українців позбавили можливості купити чи продати нерухомість: деталі
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
У Таїланді стався вибух на російському літаку (фото)
9352
«Слуга» Безугла анонсувала призначення нового міністра оборони
9097
Путін пообіцяв не вбивати Зеленського: Банкова відреагувала

Новини

Офіціантки заспівали гімн України у Донецьку (відео)
Сьогодні, 09:57
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
Сьогодні, 06:18
Винищувачі для України: Резніков дав оптимістичний прогноз
Вчора, 16:26
Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
4 лютого, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
4 лютого, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
4 лютого, 01:37

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту