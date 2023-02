Не можна навіть у каністрочці. Естонія жорстко виступає проти нафтопродуктів із РФ

Відсьогодні єдиний російський нафтопродукт, який може потрапити на територію країни, це бензин в паливному баці автомобіля; навіть додаткова каністра в багажнику під забороною

Перехідний період санкції, введених ЄС щодо нафтопродуктів з РФ, завершився 5 лютого. Відповідно, з сьогоднішнього дня їх ввезення до країн Євросоюзу заборонено. Про це повідомляє офіційний сайт уряду Естонії та детально роз’яснює, як нові правила контролюватимуться на естонсько-російському кордоні.

«Паливо, яке використовується для механічних транспортних засобів, також входить до списку заборонених товарів», – цитує сайт слова Пірет Тінкус, керівницю однієї зі служб митного відділу Податково-митного департаменту.

За її словами, раніше 80% легкових автомобілів при перетині кордону з Естонією мали в багажнику 10-літрова каністру з додатковим паливом. А тепер не матимуть. Бо заборонено.

Паливо в Росії можна купити лише в тому обсязі, який потрібен автовласнику для завершення поїздки. За словами Пірет Тінкус, це означає,тільки те паливо, яке знаходиться в стандартному паливному баку транспортного засобу. «Забороняється ввозити паливо в каністрі, яке було куплено в Росії, оскільки таке ввезення не відповідає основній меті, тобто завершенню поїздки», – наголосила посадовиця. І додала, що аналогічне правило для бажаючих ввезти російські нафтопродукти хоча б 10-лістровими каністрами діятиме у всіх державах Балтії та у Фінляндії.

Ба більше. Залити повний бак до кордону, щоб злити бензин на території Естонії, теж не вийде. «Порушенням санкції вважається зливання палива з транспортного засобу після перетину кордону та його передачі за плату або безкоштовно. Паливо дозволяється зливати лише з метою ремонту транспортного засобу, якщо воно пізніше заливається назад у бак машини», – акцентує урядовий сайт.

Нагадаємо, 5 лютого стало днем завершення одразу кількох послаблень, які діяли для російського нафтового сектору. Приміром, з цього тижня повноцінно набула чинності заборона на імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів із Росії та стала діяти «стеля цін» щодо морських перевезень російської нафти до третіх країн. Фінський Центр досліджень в галузі енергетики і чистого повітря (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA) підрахував: якщо раніше санкції у нафтовій сфері щоденно обходились Росії у приблизно $172 млн втрат, то відтепер цей показник становитиме $280 млн на день.