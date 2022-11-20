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Німеччина готується до часткового блекаута

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина готується до часткового блекаута
Ризик відключень зросте на початку 2023 року
фото: dw.com

Йдеться лише про регіональні та обмежені за часом відключення електропостачання

Найближчі місяці Німеччина через напружену ситуацію в сфері енергопостачання може стикнутися в з локальними відключеннями світла. Про це заявив глава Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф Ральф Тіслер, повідомляє DW.

«Ми повинні виходити з того, що взимку траплятимуться блекнути», – зазначив посадовець.

Тіслер вказав, що йдеться саме про регіональні та обмежені за часом відключення електропостачання.

Причиною може бути не лише нестача електроенергії, а й «цілеспрямовані відключення електромережі», які будуть проводитися задля її безпеки та надійності постачання.

Глава відомства підкреслив, що ризик відключень зросте на початку 2023 року. «З усім, що ми бачимо зараз, ми ще можемо впоратися. Нам потрібно пристосуватися. А це, переважно, людям удалося», – додав Тіслер.

Тим часом, міністерство закордонних справ ФРН виділяє Україні €1 млн на відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів РФ енергетичної інфраструктури.

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Теги: електроенергія енергетика Німеччина влада військові

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