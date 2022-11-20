Енергетична тривога. Що робити, якщо зникло водопостачання

Інструктор із адаптації до екстремальних умов пояснив, що необхідно вміти і знати тим, хто готується виживати у місті під час блекауту

Через постійні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури, у квартирах українців зникає не лише світло та тепло, а часто і водопостачання. Інструктор із адаптації до екстремальних умов Гліб Скоробогатов у коментарі «Главкому» розповів, як пережити тривалу відсутність води в крані.

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«Якщо ви не маєте баклажок, щоби запасати воду, купіть технічний рукав: він сягає кількох метрів у довжину, а його місткість – 180-200 літрів. З одного кінця його потрібно міцно зав’язати на вузли, інший лишатиметься горловиною – з неї можна буде зціджувати воду», – радить інструктор.

За словами Гліба Скоробогатова, дощова або тала вода небезпечна, бо вимиває солі з організму. З неї краще робити «коктейль»:

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1 л. дощової води чи талого снігу;

¼ чайної ложки соди;

¼ чайної ложки солі;

1 столова ложка цукру.

Крім того, створюючи запас їжі, слід подбати не лише про консерви і хлібці, наголошує інструктор. Необхідні також харчі зі значним вмістом глюкози, доведено, що на ній людина може прожити понад 2,5 роки.

Нагадаємо, внаслідок російського терору, цілеспрямованого знищення об’єктів інфраструктури, українська енергосистема пошкоджена на 40%. Такі офіційні оцінки влади. При цьому атаки ракетами та дронами-камікадзе не припиняються. Українські енергетики вимушені вдаватися до щоденних реанімаційних заходів: більшості споживачів виключають світло щодня, інколи по кілька разів на добу.

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