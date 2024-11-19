Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Норвегія перезапускає найбільше нафтове родовище Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія перезапускає найбільше нафтове родовище Європи
Нафтове родовище Йохан Свердруп у Північному морі знову працює
фото із відкритих джерел

Норвезька компанія Equinor працює над відновленням роботи родовища на повну потужність

Норвезька Equinor перезапускає нафтове родовище Йохан Свердруп у Північному морі після того, як воно було призупинене після збою на підстанції. Ця подія відбилась на світовому ринку і призвела до зростання світових цін на нафту. Про це пише Reuters.

Воно вважається найбільшим у Європі. Його зупинка через поломку на береговій перетворювальній станції залишила промисел без енергопостачання.

Видобуток на родовищі Йохан Свердруп відновлюється майже за добу після зупинки. 19 листопада її вивели на дві третини потужності, повідомили в Equinor.

За словами представника компанії, ремонтні роботи на перетворювальній станції, через яку видобувні платформи залишилися 17 листопада без енергопостачання, продовжуються, і Equinor працює над відновленням роботи на повну потужність.

Вимкнення електроенергії пов'язують із перегрівом на перетворювальній станції. Він вилився у зростання світових цін на нафту – майже на $2 за барель, до $73.

Йохан Свердруп вважається найбільшим родовищем нафти у Європі. Видобуток на ньому становить за повної потужності 755 тис. барелів на добу – близько 0,7% світової. В Equinor пояснювали, що інцидент на станції не був навмисним.

До слова, щонайменше три російські нафтопереробні заводи припинили переробку або зменшили обсяги виробництва через значні збитки, спричинені обмеженням експорту, зростанням цін на нафту та високими кредитними витратами.

Теги: нафта Норвегія зупинка родовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нафтопереробні заводи Індії відіграють головну роль у переробці російської сирої нафти
Індія стала одним величезним нафтопереробним заводом для Росії – розслідування
22 жовтня, 10:23
Підводний човен ВМС Німеччини може взятись за моніторинг інфраструктури Балтійського моря
Німеччина та Норвегія вирішили поділити моря НАТО на п'ять територій
22 жовтня, 07:20
За словами губернатора регіону, постраждалих внаслідок інциденту немає
У Ставропольському краї безпілотник атакував нафтобазу (відео)
1 листопада, 09:09
Ціни на нафту піднялись більш ніж на $1 за барель
Нафта зросла в ціні на тлі інформації про підготовку іранського удару по Ізраїлю
1 листопада, 09:30
Причини аварії поки не відомі
У центрі Осло трамвай злетів із рейок та в’їхав у крамницю
29 жовтня, 22:42
Vіністр оборони України Рустем Умєров зустрівся в Одесі з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом
Норвегія профінансує закупівлю озброєння для українських F-16 – Умєров
30 жовтня, 21:55
Жителі Норвегії скептично ставляться до росіян
Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування
4 листопада, 10:08
Трамп постійно заявляв, що його пріоритетом є припинення війни та зупинка виснаження ресурсів США
Радник Трампа зробив скандальну заяву про Крим та мир в Україні
9 листопада, 17:40
Норвегія припинить приймати українців із кількох регіонів
Норвегія не надаватиме притулок біженцям із кількох областей України
15 листопада, 04:30

Економіка

Норвегія перезапускає найбільше нафтове родовище Європи
Норвегія перезапускає найбільше нафтове родовище Європи
Центробанк Росії підняв офіційний курс долара вище 100 рублів
Центробанк Росії підняв офіційний курс долара вище 100 рублів
Не лише яйця та цукор. Болгарія просить ЄС обмежити імпорт ще одного українського товару
Не лише яйця та цукор. Болгарія просить ЄС обмежити імпорт ще одного українського товару
Оновлення ядерної доктрини Росії сколихнуло світові ринки – Bloomberg
Оновлення ядерної доктрини Росії сколихнуло світові ринки – Bloomberg
Британія виділила майже $10 млн на дрони для України
Британія виділила майже $10 млн на дрони для України
Британія наклала санкції на причетних до примусової депортації українських дітей
Британія наклала санкції на причетних до примусової депортації українських дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
33K
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН
23K
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
13K
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
13K
Зеленський повідомив про приємний сюрприз для школярів із наступного року

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua