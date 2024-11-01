У Ставропольському краї безпілотник атакував нафтобазу (відео)

За словами губернатора регіону, постраждалих внаслідок інциденту немає

Унаслідок удару безпілотника на нафтобазі в місті Світлоград виникла пожежа

Безпілотник атакував російську нафтобазу у Ставропольському краї. Про це повідомив глава регіону Володимир Владимиров.

За словами губернатора, дрон нібито «впав» на територію на територію нафтосховища. Чиновник зазначив, що постраждалих внаслідок інциденту немає, а на місці вже працюють екстрені служби.

Російські ЗМІ зазначають, БпЛА впав на території нафтосховища у Світлограді. На кадрах помітно, як після удару безпілотника розпочалася пожежа.

Варто зазначити, що безпілотники також атакували російське місто Брянськ. Росіяни відзвітували про знищення всіх цілей, однак було зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку. На одному з поверхів пошкоджені вікна, балкон і фасад будинку. Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз відзвітував, що сили ППО нібито виявили та знищили чотири БпЛА.

Як повідомлялося, у столиці російського регіону Башкортостан – Уфі – безпілотник атакував завод.

Нагадаємо, що ввечері 27 жовтня БпЛА атакували спиртовий завод у Воронезькій області. Внаслідок атаки безпілотників знову був уражений спиртзавод «Етанол спирт», розташований у Новохоперську. Підприємство перед тим вже ставало об'єктом дронових ударів цього місяця.

До слова, кількома днями раніше безпілотники атакували спиртові заводи на території країни-агресора. Ці підприємства виробляють не лише спирт.