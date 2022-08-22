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ЄС анонсував восьмий пакет санкцій проти Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЄС анонсував восьмий пакет санкцій проти Росії
ЄС розширює санкції проти Росії через її повтомасштабне вторгнення в Україну
фото з відкритих джерел

Ухвалені санкції ЄС проти Росії постійно моніторяться

Європейський Союз розробить восьмий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. У цьому переконаний голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас. Про це він сказав на пресконференції з нагоди відкриття комунікаційної кампанії «Разом ми Європа», повідомляє Укрінформ.

«Усі вже ухвалені санкції ЄС постійно моніторяться, проводиться аналіз їхньої результативності на наявність якихось лазівок чи можливості їх вдосконалення. Цей процес триває повсякденно. Гадаю, зараз не можна сказати, що в Брюсселі період дуже активної роботи, але вона триває так само, як і в державах-членах, які вимагають більше санкцій. Інституції ЄС мають це враховувати, і вони це роблять», – сказав він.

Посол ЄС не вказав, коли буде запроваджено новий пакет санкцій. «Я не можу дати вам якихось деталей щодо цього – повідомити, коли і як це відбудеться, але я впевнений у тому, що цього (восьмого пакета санкцій. - Ред.) варто очікувати. І це буде», – зазначив посол у відповідь на запитання, чи розпочав ЄС роботу над восьмим пакетом санкцій і наскільки жорстким він може бути.

Нагадаємо, Євросоюз наприкінці липня затвердив сьомий пакет санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну. Обмеження стосуються заборони експорту золота та ювелірних виробів з росії та блокування європейських активів Сбербанку. Санкції також передбачають нові заходи експортного контролю та обмеження проти понад 50 юридичних і фізичних осіб.

 

Теги: росія санкції війна Україна Європейський союз

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